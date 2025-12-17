Un segundo médico implicado en el caso de la muerte de Matthew Perry fue sentenciado este martes en un tribunal federal de Los Ángeles. El Dr. Mark Chávez, de San Diego, recibió una condena de ocho meses de prisión domiciliaria y tres años de libertad condicional bajo supervisión, tras declararse culpable de conspirar para distribuir ketamina en relación con la sobredosis mortal del actor.

Chávez se convirtió en la tercera persona en admitir su culpabilidad en el proceso judicial iniciado tras la muerte de la estrella, ocurrida en octubre de 2023. Además de la pena impuesta, el médico deberá cumplir 300 horas de servicio comunitario. Hasta la audiencia, se encontraba en libertad bajo fianza, luego de entregar su pasaporte y su licencia médica.

El médico californiano Mark Chavez se declaró culpable de conspirar para distribuir ketamina al fallecido actor Matthew Perry, quien murió de una sobredosis de ketamina en octubre de 2023. (Foto: AFP)

De acuerdo con su acuerdo de culpabilidad, Chávez reconoció que obtuvo ketamina tanto de su antigua clínica como de un distribuidor mayorista, para lo cual presentó una receta fraudulenta. Su abogado, Matthew Binninger, señaló anteriormente que su defendido estaba “increíblemente arrepentido” y que buscaba corregir las acciones que derivaron en el proceso judicial.

La investigación determinó que Matthew Perry, quien recibía ketamina de forma legal a través de su médico habitual como parte de un tratamiento no aprobado para la depresión, comenzó a buscar mayores cantidades de la sustancia. Aproximadamente un mes antes de su muerte, el actor contactó al médico Salvador Plasencia, quien solicitó a Chávez que consiguiera el anestésico.

Según documentos judiciales, Plasencia y Chávez se reunieron en Costa Mesa, California, donde intercambiaron al menos cuatro frascos de ketamina. Posteriormente, la droga fue vendida a Perry por 4,500 dólares. En mensajes citados por la fiscalía, Plasencia consultó a Chávez sobre la posibilidad de seguir suministrando la sustancia para convertirse en el principal proveedor del actor.

El actor Matthew Perry en una foto de archivo. (Foto: AFP)

Salvador Plasencia fue sentenciado a inicios de diciembre a 30 meses de prisión por cargos federales de distribución ilegal de ketamina, luego de declararse culpable de cuatro cargos. Además, recibió dos años de libertad supervisada y una multa de 5,600 dólares. Otros tres acusados en el caso aún esperan sentencia: Erik Fleming, Kenneth Iwamasa y Jasveen Sangha, conocida como la “Reina de la Ketamina”.

Matthew Perry fue hallado muerto el 28 de octubre de 2023 por su asistente. El médico forense determinó que la ketamina fue la causa principal de su fallecimiento. El actor había hablado públicamente sobre su lucha contra la adicción durante años, incluso durante su etapa como Chandler Bing en Friends, serie que protagonizó durante diez temporadas entre 1994 y 2004.