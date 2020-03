Cassandra Sanchez de Lamadrid Newton, hija de la exreina de belleza peruana y directora de la Organización Miss Perú Jessica Newton, se ha convertido en una empresaria exitosa y que mediante sus redes sociales envía mensajes de empoderamiento a las mujeres.

La joven de 27 años es la representante comercial de la Organización Miss Perú y de su novio y cantante Deyvis Orosco. Además, mediante su cuenta de Instagram y su blog sobre moda y bella “Punto & Coma” impulsa el movimiento “Body Positive”, con el que busca empoderar a mujeres y hacer que alcancen su mejor versión, pero sin idealizar el físico perfecto.

En una reciente entrevista para el medio Status L, Sanchez de Lamadrid contó cómo lidió con los estándares de belleza. “Todo empezó cuando dejé de tratar a mi cuerpo como si fuera una cosa y lo vi como algo mío. Siempre se trataba sobre lo que otros pensaban de mi cuerpo o lo que la sociedad dictaba, hasta que encontré mi propia voz. Tenemos que entender que la perfección no existe y que nunca la encontraremos", indicó.

"Lo digo enserio, podrás probar todas las dietas que quieras, leer millones de libros y seguir cuentas “motivadoras” en Instagram, pero aunque todo esto cambie siempre sentirás que habrá algo que te falte. Tenemos que aceptarnos como somos, parece un concepto muy sencillo pero es muy difícil de alcanzar”, añadió.

“La relación que tiene cada persona con su cuerpo es única y ¡muy personal! Desgraciadamente, todavía hay muchas que no se gustan como son y mantienen una constante lucha interna. Creo que la confianza es un elemento muy importante y solo puede ser obtenida por uno mismo. Siempre habrá modelos a los que imitar, y a los que seguir pero al final del día, uno se debe dar cuenta que es un viaje personal. Necesitamos ganar la batalla cada vez que nos miremos al espejo”, contó a dicho medio de comunicación.

Para la empresaria, su madre es “su mejor amiga, confidente, compañera de crimen”. “Tenemos una linda relación, eso se lo deseo a todas chicas”, reveló en su cuenta de Instagram.

Cassandra tiene una relación sólida con el cantante de cumbia Deyvis Orosco, a quien le suele dedicar mensajes de amor en sus redes sociales.

“Cuando instagram te recuerda momentos que te sacan una sonrisa inmensa. Muchas me escriben diciendo que andan ‘buscando’ una relación feliz que las llene o al hombre perfecto. La verdad es que la perfección no existe y siempre he creído que los tiempos de Dios son perfectos. No enfoques tu vida en buscar una pareja, esta solo llega cuando tiene que llegar y de la forma mas inesperada. Enfócate en crecer y ser tu mejor versión para que estés lista para disfrutar plenamente cuando encuentres a tu complemento, mas no tu definición. ️ Me haces feliz, así de claro y así de directo. Te amo churro”, escribió para el cantante.

Cassandra Sanchez de Lamadrid suele compartir mensajes positivos sobre autoestima e imagen corporal. “Subestímame, bajo tu propio riesgo. Písame llenando el camino de trabas con tus palabras. Tranquila, yo aguanto. Pero cuando me levante, mas vale que corras.¡ Vamos por TODO este 2020!”, escribió la empresaria en su cuenta de Instagram.

