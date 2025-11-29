El sello independiente peruano Catenaria Discos concluye el año 2025 con un balance de ocho producciones musicales, consolidando su misión de ser un aliado clave para la escena musical alternativa.

Y es que, la casa discográfica reforzó su enfoque descentralizado al incorporar a Estación Abisal de Huancayo y Reverb Chamber de Arequipa. El catálogo de 2025 también incluye el esperado debut del artista limeño Ohmar con H.

El año de lanzamientos se inició con Alexander Goche, quien presentó los singles “Magma” y “666”, evolucionando hacia una propuesta de psicodelia oscura y experimental.

En contraste, el artista Ohmar con H estrenó su álbum debut, transitando del folk al indie rock y al punk. Su adelanto, “Canción para hacerte bailar”, dio paso a un disco de ocho canciones que abordan “temáticas adolescentes, dudas, ansiedad y valentía por afrontar la vida”.

La expansión de Catenaria Discos se materializó con la llegada de Estación Abisal de Huancayo, que aporta un sonido post punk con matices pop. Su single “Ayer” es un “símbolo de su madurez”, con una exploración intensa de “sonidos brillantes y nostalgia extrema”.

Desde Arequipa, Reverb Chamber presentó dos temas con un sonido atmosférico y experimental. El sencillo en solitario, “Ritmia”, y la colaboración “Otra vez” junto a ELMAGOLOHIZODENUEVO, fusionan electrónica, shoegaze, folk y pop alternativo.

El sello cierra 2025 con un “mensaje potente sobre lo que es Catenaria y su labor en la música peruana independiente”, dejando lista la producción para 2026, que incluirá nuevo material de Satélite Menor, Dafne Castañeda y Solenoide, además de los artistas ya mencionados.

