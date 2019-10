La actriz Catherine Siachoque, reconocida por su rol de doña Hilda en la serie “El final del paraíso”, lleva 22 años de relación con el actor Miguel Varoni. La pareja es uno de los matrimonios más sólidos del medio del espectáculo en Latinoamérica, sin embargo su historia de amor fue bastante inusual en su momento.

¿Cómo se conocieron? Él era Miguel F y ella Juana Caridad, así se conocieron los actores Miguel Varoni y Catherine Siachoque, durante la grabación de la exitosa novela colombiana “Las Juanas”, donde saltaron chispas entre ambos y esa sensación se mantiene intacta 22 años después.

“Fue un amor a primera vista, fue rápido y muy lindo. Nosotros nos conocimos en un avión, ella estaba haciendo una novela que se llamaba “Las Juanas” y yo entraba en el capítulo 20 aproximadamente”, cuenta Varoni.

“Cuando la vi en el avión, me impactó y ahí empezó el coqueteo y luego nos fuimos a vivir juntos en contra de toda la familia de Cathy, ya que son muy religiosos y no aprobaban nuestra unión libre. A los dos años y medio nos casamos por la iglesia aunque no lo necesitábamos, pero la quería ver feliz”, agregó el actor.

El amor a primera vista les tocó el corazón el 5 de noviembre de 1996 y hasta con cierta incredulidad, se enredaron en las llamas de la pasión. A los tres meses de iniciar su relación, se mudaron a vivir juntos. Algo que para su generación y la época, era muy apresurado.

Tras algunos años de noviazgo, la pareja se casó por la iglesia el 4 de Julio de 1999 en Bogotá. Miguel Varoni y Catherine Siachoque se dieron el sí frente al altar y desde allí, sus vidas se iluminaron cada vez más.

Ante las pantallas, la pareja muestra la complicidad y química que hay entre ellos. Así lo demostraron durante su participación en el programa “Don Francisco te invita”, de Telemundo, en el que contaron detalles íntimos de su relación.

En plena conversación con Don Francisco y entre broma y broma, Miguel Varoni terminó confesando, sin querer queriendo, que el primer encuentro sexual de la pareja fue a los cuatro días de haberse conocido, pero enseguida Catherine lo corrigió y gritó “¡cinco!… Un día cuenta”, dijo entre risas.

“Fue algo muy rápido, mucha atracción, mucho amor, que hoy en día perdura y seguimos alimentando. Fue algo que tenía que pasar, ya estaba escrito en nuestros destinos”, asegura el actor sobre su matrimonio.

Una relación tan duradera en el mundo del espectáculo es inusual, Varoni y Siachoque lo saben. Más cuando decidieron no tener hijos, una decisión de ambos.

Sobre las ventajas y desventajas de trabajar en la misma profesión, el actor colombo-argentino aseveró que en el caso de ellos, “no existen desventajas”.

“Lo importante es que el amor sea complementario. Yo estoy enamorado de la mujer y admiro a la actriz, aunque estoy convencido de que si ella hubiera ejercido cualquier otra profesión también sería brillante”, agregó. “Admirar a la pareja alimenta el amor. Ahí está el secreto”.

Catherine Siachoque aclaró que como la profesión de ambos no es un trabajo “tradicional”, implica múltiples exigencias, como grabar en horarios encontrados o “hacer escenas de amor con otras personas”.

“Los celos gratuitos no tienen cabida en nuestra relación”, apuntó Catherine. Sobre el tema de los egos, ella aseguró que “cuando existe el amor no hay lugar para el ego”.

Recientemente, Catherine Siachoque sorprendió a sus más de 4 millones de seguidores al anunciar su regreso a las aulas y declarar que su edad no es ningún impedimento para que siga cumpliendo sus sueños.

La querida ‘Doña Hilda’ decidió seguir sus sueños a sus 47 años, así que ha puesto una pequeña pausa a su carrera como actriz para darle paso a sus estudios en la Universidad de Miami.

“Siempre es un buen momento para hacerlo. Nunca es tarde. Me ha tocado durísimo, estaba desacostumbrada y desactualizada, pero soy feliz”, agregó Siachoque.

La actriz colombiana cuenta con más de 20 años de exitosa trayectoria artística y ha participado en más de 15 telenovelas, de las cuales en la mayoría ha sido la villana de la historia, cosa que le ha favorecido para ganar diversos premios del medio.

Mientras que su esposo, el actor Miguel Varoni saltó a la fama cuando interpretó a Pedro Coral, personaje principal en “Pedro el Escamoso”. Luego actuó en varias producciones de televisión en español, entre las se encuentran Los cuervos, La potra zaina, El ángel de piedra y Las Juanas, en la última producción ganó numerosos premios.