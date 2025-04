Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida como Cazzu, se refirió por primera vez a la polémica que rodea su canción "Con otra", estrenada el 19 marzo, cuya letra fue interpretado por muchos como una indirecta hacia Ángela Aguilar, esposa de su expareja Christian Nodal.

Al ser consultada por la prensa argentina, Cazzu respondió con serenidad: “ La música siempre está inspirada en algo, pero finalmente es una fantasía” , sin confirmar ni desmentir la dedicatoria.

Frente a la insistencia del periodista sobre si sentía enojo hacia Ángela, fue clara: “No me da bronca nada, yo no la juzgo. No tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos. De hecho, si son felices, me encanta”.

¿Cazzu y Christian Nodal están enfrentados legalmente?

Desde su separación con Nodal, los rumores sobre tensiones entre ambos han sido constantes, especialmente respecto a la crianza de su hija Inti. Sin embargo, Cazzu desmintió cualquier conflicto legal.

“Nosotros tenemos una relación totalmente formal como tiene que ser, por el bien de nuestra hija. Inti está bien, está protegida, la cuido y la crío con mucho amor. Es una niña muy feliz”, aseguró.

La cantante reafirmó que su vínculo con Nodal se limita al de padres. En cuanto a su situación sentimental, fue tajante: “Estoy feliz, está todo bien. Me encanta estar soltera, tengo muchas cosas que hacer”.

Esta es una de las más recientes imágenes que compartió Cazzu con su hija Inti. (Foto: @cazzu / Instagram)

MÁS INFORMACIÓN: Christian Nodal sorprende al hablar de sus exparejas y revela por qué nunca contará su verdad

¿Ángela Aguilar le responderá a Cazzu con nueva canción?

Tras el lanzamiento de "Con otra", de Cazzu, surgieron rumores de que Ángela Aguilar estaría preparando una respuesta musical bajo el título "No soy la villana", con posibles referencias a las exparejas de su actual esposo, Christian Nodal.

En el supuesto adelanto filtrado se escuchan frases como “Ve, linda, dile que fue casualidad” y “Él no es un premio ni un trofeo dorado”, lo que desató especulaciones sobre una posible indirecta hacia Nodal o su pasado amoroso.

No obstante, hasta ahora, Aguilar no ha confirmado la autenticidad del fragmento viral, y su familia, habitualmente activa al desmentir rumores, tampoco se ha pronunciado. En redes sociales, algunos usuarios incluso sospechan que el tema podría haber sido generado con inteligencia artificial.

En el presunto fragmento filtrado de la canción se incluyen líneas como “Ve, linda, dile que fue casualidad” y “Él no es un premio ni un trofeo dorado”, lo que provocó teorías sobre un posible mensaje dirigido a Nodal o a su historial sentimental.

¿Qué dice la letra de ‘Con otra’, la nueva canción de Cazzu?

Desde su lanzamiento en marzo, Con otra generó especulaciones por su posible dedicatoria a Ángela Aguilar. Letras como “No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra” o “Tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama” alimentaron las sospechas.

Otros versos como “Niña, no tengo intenciones de quitártelo / Pero fuiste mala y todo se paga” y “Te enloqueces cuando él habla conmigo / Él me extraña y yo ni siquiera lo miro” refuerzan esa percepción en redes sociales.

Frente a estas interpretaciones, Cazzu, conocida por su estilo directo y letras cargadas de emoción, aclaró: “Hay que saber de dónde crear”, dejando claro que su música se inspira en experiencias personales, sin intenciones de atacar a terceros.