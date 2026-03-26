La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos (Primer Despacho) anunció este jueves el inicio de una investigación preliminar contra la actriz Celine Aguirre, por el presunto delito de discriminación contra la población afroperuana.

La medida se adoptó en respuesta a las declaraciones de Aguirre durante su participación en el ‘reality show’ La Granja VIP, transmitido por Panamericana Televisión, donde, en medio de una dinámica, relacionó a los ciudadanos de Chincha con el consumo de animales domésticos, como los gatos.

En ese sentido, el fiscal provincial Luis Valdivia, encargado del caso, dispuso una pericia psicológica a Celine, la citación del representante legal del medio de comunicación donde se emitieron las declaraciones, y la recopilación de testimonios de otros testigos presentes en el set.

“No fue mi intención ofender ni faltar el respeto; sin embargo, entiendo que mis palabras fueron inapropiadas y asumo la responsabilidad”, manifestó Aguirre días atrás mediante un comunicado en sus redes sociales tras la ola de críticas.

Coincidentemente con el inicio de la investigación, la producción confirmó que Aguirre, de 54 años, sería retirada tras una complicación médica, pues el pasado domingo 22 de marzo sufrió una descompensación grave, siendo diagnosticada con traqueítis aguda.

Aunque desde la clínica, donde recibe tratamiento, afirmó que deseaba regresar a la competencia, los especialistas consideraron que su salud no soporta las exigencias del entorno rural del ‘reality’. Su lugar ha sido ocupado por la empresaria Melissa Klug.