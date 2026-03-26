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Durante una dinámica de juego, la concursante vinculó a los ciudadanos de Chincha con el consumo de animales domésticos | Foto: Joel Alonzo/GEC
Durante una dinámica de juego, la concursante vinculó a los ciudadanos de Chincha con el consumo de animales domésticos | Foto: Joel Alonzo/GEC
/ JOEL ALONZO
Por Redacción EC

La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos (Primer Despacho) anunció este jueves el inicio de una investigación preliminar contra la actriz Celine Aguirre, por el presunto delito de discriminación contra la población afroperuana.

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