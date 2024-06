Una batalla contra ella misma. La famosa y destacada intérprete Céline Dion reveló que planea volver a los escenarios, incluso a pesar de la enfermedad neurológica que padece.

En una entrevista con la NBC, la canadiense aseguró que tratará de regresar a la música, por lo que usaría hasta sus manos para expresar su talento musical.

“Voy a volver a los escenarios, incluso si tengo que gatear. Incluso si tengo que hablar con mis manos, lo haré”, comentó Dion.

Un documental que abordará la vida de Céline y su lucha con el síndrome de persona rígida está por estrenarse en Prime, por lo que en un avance de la producción, la cantante expresó también su deseo por volver.

CONOCE MÁS: Céline Dion estrenó la canción principal de la película en la que debutará como actriz

Tras ello, la cantante agregó: “Lo extraño mucho. A la gente, los extraño”, comentó Dion en el tráiler. “Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, gatearé. No me detendré”.

Cabe precisar que, en 2022 la cantante reveló que fue diagnosticada por el síndrome de persona rígida, lo que le impedía cantar, por lo que decidió canelar 42 fechas de su gira Courage World Tour.

“Todo comenzó con espasmos en mis cuerdas vocales. Al principio no me preocupé demasiado, pero con el tiempo se extendieron a otras partes de mi cuerpo, como mi abdomen, costillas, columna vertebral, manos y pies”, contó a la NBC meses atrás.