Chacalón Jr. afirma que la tuberculosis lo llevó a enfrentar una depresión. (Foto: Instagram / @chacalon_jr_official)
Chacalón Jr. afirma que la tuberculosis lo llevó a enfrentar una depresión. (Foto: Instagram / @chacalon_jr_official)
Por Redacción EC

El cantante José María Palacios Puente, conocido artísticamente como Chacalón Jr., reveló que fue diagnosticado con tuberculosis (TBC), enfermedad que lo mantuvo alejado de los escenarios durante varios meses. El artista hizo pública la información durante una transmisión en vivo a través de TikTok, donde también explicó cómo evolucionó su estado de salud.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.