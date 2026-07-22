El cantante José María Palacios Puente, conocido artísticamente como Chacalón Jr., reveló que fue diagnosticado con tuberculosis (TBC), enfermedad que lo mantuvo alejado de los escenarios durante varios meses. El artista hizo pública la información durante una transmisión en vivo a través de TikTok, donde también explicó cómo evolucionó su estado de salud.

El hijo del recordado Chacalón contó que su condición se agravó luego de someterse a una cirugía de manga gástrica, procedimiento con el que perdió cerca de 40 kilos. Sin embargo, reconoció que posteriormente descuidó su salud.

“Me dio la TBC. Estuve mal. No quiero ser mentiroso porque hay muchos comentarios que dicen: ‘Él está enfermo, tiene sida, tiene cáncer, gastritis, un montón de cosas’. Yo pienso que la gente debe pensar un poco porque todos tenemos familia. Esas cositas no se le desean a nadie” , manifestó.

El cantante también relató que la enfermedad afectó su estado emocional y que atravesó un periodo de depresión mientras cumplía el tratamiento médico.

“ Yo me deprimí bastante, como no se imaginan. Estuve postrado en una cama. Gracias a Dios ya salí de esto. Tengo cinco meses de tratamiento, me queda poco para recuperarme y listo”, señaló.

Durante la transmisión, Chacalón Jr. agradeció el respaldo de su esposa, su madre, sus hijos y el resto de su familia, a quienes atribuyó un papel importante durante su recuperación. Asimismo, indicó que la experiencia le permitió conocer quiénes permanecieron a su lado.

“Los amigos se ven en las buenas y en las malas, cuando estás enfermo. Ahora me doy cuenta quiénes son mis amigos”, comentó.

Finalmente, el artista afirmó que espera concluir su tratamiento para retomar sus actividades musicales.

“Estoy contento, feliz y alegre con todos ustedes. Voy a regresar con la bendición de Dios y con fuerza ”, concluyó.

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