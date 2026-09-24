Hayley Williams se pronunció públicamente tras la muerte de Chad Gilbert, su exesposo y guitarrista fundador de la banda de pop punk New Found Glory. (Foto: John Nacion - AFP / Instagram - @lisacimorelli)
Hayley Williams se pronunció públicamente tras la muerte de Chad Gilbert, su exesposo y guitarrista fundador de la banda de pop punk New Found Glory. (Foto: John Nacion - AFP / Instagram - @lisacimorelli)
Por Redacción EC

Hayley Williams se pronunció públicamente tras la muerte de Chad Gilbert, su exesposo y guitarrista fundador de la banda de pop punk New Found Glory. Como se recuerda el artista falleció el pasado 20 de setiembre a los 45 años. A través de sus historias de Instagram, la cantante de Paramore compartió un emotivo mensaje en el que recordó la influencia que el músico tuvo en su vida.

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