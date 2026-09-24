Hayley Williams se pronunció públicamente tras la muerte de Chad Gilbert, su exesposo y guitarrista fundador de la banda de pop punk New Found Glory. Como se recuerda el artista falleció el pasado 20 de setiembre a los 45 años. A través de sus historias de Instagram, la cantante de Paramore compartió un emotivo mensaje en el que recordó la influencia que el músico tuvo en su vida.

Williams explicó que durante los primeros días tras la muerte de Gilbert no sabía si era apropiado hablar públicamente sobre su expareja. Sin embargo, decidió hacerlo para reconocer el vínculo que compartieron y el impacto que tuvo el músico en su trayectoria personal y artística.

“No sabía bien qué decir ni si era apropiado hacerlo. Pero ahora estoy segura de que quiero hacerlo, porque la vida se compone de los caminos que se cruzan, y las razones por las que nos cruzamos en ellos son infinitas”, expresó Williams en su cuenta de Instagram.

Hayley Williams se pronunció públicamente tras la muerte de Chad Gilbert, su exesposo y guitarrista fundador de la banda de pop punk New Found Glory. (Foto: Instagram / @yelyahwilliams)

La vocalista de Paramore también resaltó la influencia de Gilbert en el desarrollo del género y su compromiso con la comunidad musical. Para Williams, el guitarrista dejó una huella importante entre quienes crecieron escuchando la música de la escena pop punk y hardcore estadounidense.

“Chad es, sin duda, una leyenda en la escena, y el tiempo que compartí con él me enseñó muchísimo. Me presentó a personas que siguen marcando mi vida de formas maravillosas, así como la música y una cultura que han enriquecido enormemente mi existencia”, señaló.

“Ya se ha dicho casi todo sobre sus aportaciones al mundo musical en el que muchos de nosotros crecimos. Su influencia y su actitud impulsaron el género hacia adelante. Su pasión por fomentar la comunidad fue una fuente de inspiración que llevo conmigo”, agregó.

Steve Klein y Chad Gilbert, guitarristas de New Found Glory, durante la gira "Pop Punk's Not Dead" en el Hard Rock Cafe de The Strip en 2011. (Foto: Ethan Miller / AFP)

Hayley Williams y Chad Gilbert mantuvieron una relación durante varios años y contrajeron matrimonio en febrero de 2016. La pareja anunció su separación en 2017. Posteriormente, Gilbert rehízo su vida junto a Lisa Cimorelli, con quien se casó en 2020 y tuvo una hija.

Chad Gilbert murió el domingo 20 de septiembre de 2026, a los 45 años. La noticia fue confirmada por New Found Glory y su esposa, quienes informaron que el músico falleció mientras dormía, acompañado por familiares y amigos. La causa de su muerte no ha sido informada oficialmente.