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Chappell Roan en la alfombra roja de la 67.ª ceremonia anual de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, EE. UU., el 2 de febrero de 2025.
Chappell Roan en la alfombra roja de la 67.ª ceremonia anual de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, EE. UU., el 2 de febrero de 2025.
/ ALLISON DINNER
Por Redacción EC

El futbolista ítalo-brasileño Jorginho Frello denunció un incidente ocurrido en un hotel de São Paulo, donde su hija de 11 años habría sido tratada de forma agresiva por personal de seguridad vinculado a la cantante Chappell Roan. El hecho se produjo durante la estadía de la artista en la ciudad por el festival Lollapalooza Brasil.

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