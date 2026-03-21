El futbolista ítalo-brasileño Jorginho Frello denunció un incidente ocurrido en un hotel de São Paulo, donde su hija de 11 años habría sido tratada de forma agresiva por personal de seguridad vinculado a la cantante Chappell Roan. El hecho se produjo durante la estadía de la artista en la ciudad por el festival Lollapalooza Brasil.

A través de Instagram, el mediocampista relató que su esposa y su hija se encontraban desayunando cuando la menor, “muy emocionada”, reconoció a la artista y se acercó brevemente a su mesa “solo para asegurarse de que realmente era ella”. Según precisó, la niña “no dijo nada, no pidió nada” y regresó a sentarse.

Sin embargo, el futbolista aseguró que, minutos después, “un guardia de seguridad” se acercó a la mesa y comenzó a dirigirse “de manera extremadamente agresiva” hacia su familia. De acuerdo con su testimonio, el personal acusó a la menor de “faltar el respeto” y de “acosar” a la cantante, lo que calificó como una reacción “completamente desproporcionada”.

Jorginho afirmó que el episodio afectó emocionalmente a su hija, quien “estaba muy afectada y lloró mucho” tras lo ocurrido. En ese sentido, cuestionó el trato recibido y remarcó que se trataba de “solo una niña admirando a alguien”, al tiempo que lamentó que este tipo de situaciones provengan de entornos que, a su juicio, deberían comprender el vínculo con los fans.

Finalmente, el jugador expresó que espera que lo sucedido sirva como reflexión y sostuvo que “nadie debería pasar por esto, especialmente un niño”.

Hasta el momento, la artista no se ha pronunciado públicamente. En tanto, el portal especializado Variety informó que los representantes de la cantante no respondieron de a las solicitudes de comentarios sobre el incidente.