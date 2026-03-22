La cantante estadounidense Chappell Roan salió al frente para responder a la reciente acusación de maltrato a la hija del futbolista brasileño Jorginho Frello, quién denunció que la menor habría sido tratada de forma agresiva por personal de seguridad vinculado a la artista.

El futbolista Jorginho, a través de Instagram, denunció un incidente ocurrido en un hotel de São Paulo, donde su hija de 11 años habría sido tratada de forma agresiva por personal de seguridad vinculado a la cantante Chappell Roan. El hecho se produjo durante la estadía de la artista en la ciudad por el festival Lollapalooza Brasil.

Al respecto, Chappell Roan decidió responder ante la acusación y dar su versión de los hechos. A través de Instagram la cantante aseguró que no conocía al guardia de seguridad que hizo pasar una mala experiencia a la familia del deportista brasileño.

El futbolista Jorginho denunció que su menor hija habría sido maltratada por personal de seguridad vinculado a la cantante Chappell Roan. (Foto: Instagram)

“Voy a contar mi versión de lo que pasó hoy con una madre y su hija que estaban involucrados con un guardia de seguridad que no es mi guardaespaldas personal. Ni siquiera las vi. Ni siquiera vi a una mujer y una niña”, dijo Chappell Roan.

“No los vi. Nadie se me acercó. Nadie me molestó. Estaba sentada desayunando en mi hotel. Creo que estas personas también se hospedaban en el hotel. No se me acercaron. No estaban haciendo nada”, aclaró la cantante en su video.

Asimismo, Chappell Roan mostró su indignación al enterarse cómo un efectivo de seguridad, que no es parte de su equipo, puede acercarse a una familia sin motivo alguno o simplemente asumir que no tiene buenas intenciones.

Chappell Roan responde a la reciente acusación de maltrato a la hija del futbolista brasileño Jorginho Frello. (Foto: Instagram)

“Es injusto que la seguridad simplemente asuma que alguien no tiene buenas intenciones cuando no tiene ninguna razón para hacerlo, porque ni siquiera se tomó ninguna medida, así que no es lo que yo apoyo”, resaltó Chappell Roan.

Finalmente, la cantante comentó que no odia a la gente que es fan de sus música ni a los niños. Y aprovechó para disculparse con el futbolista y su familia por el mal momento que vivió en el hotel de São Paulo donde coincidieron.

“Y no odio a la gente que es fan de mi música. No odio a los niños. Eso es una locura. Lo siento mucho por la madre y la niña. Que alguien asumiera qué harías algo y si sintieron incomodas, me da mucha pena. No se lo merecían”, concluyó.