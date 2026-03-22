Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Chappell Roan responde acusación de maltrato a la hija del futbolista brasileño Jorginho. (Foto: Agencias)
Chappell Roan responde acusación de maltrato a la hija del futbolista brasileño Jorginho. (Foto: Agencias)
Por Redacción EC

La cantante estadounidense Chappell Roan salió al frente para responder a la reciente acusación de maltrato a la hija del futbolista brasileño Jorginho Frello, quién denunció que la menor habría sido tratada de forma agresiva por personal de seguridad vinculado a la artista.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.