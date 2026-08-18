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'El canto del cisne. Diana, mi hermana' aparecerá simultáneamente en Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India, Irlanda, Estados Unidos y Canadá | (Foto: EFE)
'El canto del cisne. Diana, mi hermana' aparecerá simultáneamente en Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India, Irlanda, Estados Unidos y Canadá | (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El escritor, historiador y periodista Charles Spencer, hermano de la fallecida Diana de Gales, publicará el próximo 22 de septiembre el libro ‘El canto del cisne. Diana, mi hermana’, donde narra desde su perspectiva la vida de la princesa, la primera esposa del actual rey Carlos III del Reino Unido.

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