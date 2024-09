¡Con el amor de su vida! El estadounidense Charlie Puth, conocido por éxitos como “We Don’t Talk Anymore” junto a Selena Gómez y el icónico “See You Again” con Wiz Khalifa, ha contraído matrimonio con Brooke Sansone, su mejor amiga y confidente de toda la vida.

La ceremonia, celebrada en una íntima boda el pasado 7 de septiembre, tuvo lugar en la residencia familiar de Puth en Montecito, California. Descrita por Vogue como “un evento elegante y relajado que reflejó el estilo personal de la novia”, la noticia fue compartida por Charlie en sus redes sociales el 17 de septiembre, generando una oleada de felicitaciones y comentarios cálidos.

“Te amo, Brooke… siempre lo he hecho. Contigo soy lo mejor que puedo ser. Prometo amarte todos los días de esta vida , y aún más cuando pasemos a la siguiente”, escribió Puth en Instagram, junto con fotografías del evento. En sus declaraciones, el cantante de 32 años expresó: “Brooke Ashley Sansone, y ahora serás Brooke Ashley Puth. Gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo. Siempre has sido tú”.

¿Cómo fue la boda entre Charlie Puth y Brooke Sansone?





Según Vogue, la pareja intercambió anillos de oro con diamantes creados por el joyero familiar y sorprendió a los invitados con el coro del servicio dominical que cantó “I Don’t Want to Miss a Thing” de Aerosmith mientras Brooke caminaba hacia el altar. Ambos novios, en un emotivo giro, incluyeron la misma frase en sus votos: “Siempre has sido tú”.

Brooke deslumbró con un vestido de Danielle Frankel adornado con encaje, mientras que Charlie optó por un traje de Bode con cintas de encaje y bordados que decían “Nosotros, por siempre”. La recepción incluyó una entrada triunfal con la canción “Can’t Get Enough of Your Love, Babe” de Barry White y un primer baile al ritmo de “Jersey Girl” de Bruce Springsteen.

¿Cómo se conocieron Charlie Puth y Brooke Sansone?





Charlie y Brooke se conocieron en su infancia en Nueva Jersey y reavivaron su relación en 2022. Los rumores sobre su relación comenzaron en septiembre de ese año, y un mes después, Charlie reveló en The Howard Stern Show que conocía a Brooke desde pequeños. “Ella siempre ha sido muy buena conmigo”, comentó Charlie. La pareja se comprometió en septiembre de 2023 durante un romántico viaje a Nueva York, y Charlie describió a Brooke como su “mejor amiga” en el anuncio de compromiso.

¿Quién es Brooke Sansone?





Brooke Sansone creció en el mismo pueblo de Nueva Jersey que Charlie Puth. Se graduó en 2021 en marketing por el College of Charleston en Carolina del Sur y actualmente trabaja como coordinadora de marketing digital y relaciones públicas en Butter and Eggs Interiors, una empresa de diseño de interiores. En su tiempo libre, Brooke es una entusiasta de la moda y administra la cuenta de Instagram “Thee Closet Next Door”, donde comparte sus outfits y pasión por el estilo.