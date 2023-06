La noticia difundida por Esteban Trebucq en el programa “La cruel verdad”, donde aseguraba que Charly García “casi no habla ni camina” preocupó a sus seguidores y rápidamente tomó fuerza a nivel internacional; sin embargo, dicha información ha sido desmentida por el entorno del intérprete argentino.

Tras la gran expectativa que ha generado la salud de Charly García, su entorno oficial se ha visto en la obligación de desmentir lo dicho. En conversación con Perfil, fuentes cercanas que comparten su día a día con el cantante desmintieron a Trebucq.

“No pasó nada, está igual como antes. Ya terminó el disco, faltan algunas cosas para que salga, pero hace su vida normal. Obviamente, no sale mucho, no tiene nada malo. No pasó nada en particular para que se salga decir todo esto. Está igual que hace seis meses que fue su cumpleaños. Anda en silla de ruedas, no camina bien, pero esto es desde hace años”, señaló la fuente al citado medio.

¿Qué dijo Esteban Trebucq sobre Charly García?

El periodista Esteban Trebucq reveló en el programa “La cruel verdad” que fuentes el entorno de músicos del cantante estaban preocupados por la salud de Charly García.

“Hay mucha preocupación en el entorno de los músicos que lo quieren tanto, como la inmensa mayoría… En los últimos días cuentan que casi no habla ni camina”, reveló el comunicador argentino, quien acotó que “su estado es muy parecido al de Diego (Armando Maradona)”.

