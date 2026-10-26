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Resumen

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Chris Brown fue condenado a ocho meses de cárcel, aunque dicha pena ha sido suspendida por un año, tras declararse culpable de un delito. (Foto: @chrisbrownofficial)
Chris Brown fue condenado a ocho meses de cárcel, aunque dicha pena ha sido suspendida por un año, tras declararse culpable de un delito. (Foto: @chrisbrownofficial)
Por Agencia EFE

El cantante estadounidense de ritmo y blues (R&B) Chris Brown fue condenado este lunes por un tribunal londinense a ocho meses de cárcel, aunque dicha pena ha sido suspendida por un año, tras declararse culpable de un delito de alteración del orden público por una agresión en un club nocturno en la capital inglesa en 2023.

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