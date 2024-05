El actor Chris Hemsworth, recordado por interpretar al mítico Thor en las películas de Marvel, negó estar padeciendo riesgo de Alzheimer, tal como se especuló.

Como se recuerda, aquel rumor se extendió luego de que Hemsworth participara en la deocuserie Limitless, producida por la National Geographic, en donde el intérprete descubrió un dato impactante sobre su genética.

En la producción, se descubrió que tras someterse a varios exámenes médicos, el actor poseía dos copias del gen APOE4, dándole un riesgo mayor a padecer la mencionada enfermedad. Esto motivó una serie de rumores que afectaron al actor.

De ese modo, mediante una entrevista con Vanity Fair, Chris reveló haberse enfadado por las especulaciones creadas, ya que vulneraron su privacidad y estado de ánimo.

“Realmente me enfadó porque sentí que había sido vulnerable con algo personal al compartir esto”, dijo. “Por mucho que dijera ‘Esto no es una sentencia de muerte’, la historia se convirtió en que tengo demencia y me estoy replanteando la vida y planeando mi retiro, etc”, añadió.

Por otro lado, el intérprete de Thor descartó también la posibilidad de un retiro del cine. Además, compartió su deseo por grabar más películas y explorar nuevos géneros cinematográficos.