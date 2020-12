La modelo Chrissy Teigen reveló cómo se encuentra tras perder a su tercer hijo por un aborto espontáneo, ocurrido a inicios de octubre. Este miércoles, la estadounidense comentó a sus seguidores su tristeza, pues no podrá quedar embarazada de nuevo.

“Esta soy yo y mi cuerpo ayer. Aunque ya no estoy embarazada, cada mirada al espejo me recuerda lo que pudo haber sido. Y no tengo idea de por qué todavía tengo este golpe, honestamente. Es frustrante”, señaló la ex modelo de Victoria’s Secret.

“Me encanta estar embarazada, tanto, y estoy triste por no volver a estarlo nunca más. Pero tengo la suerte de tener dos pequeños increíbles que se están transformando cada día más en pequeños grandes”, concluyó en su publicación de Instagram.

Teigen y su esposo, John Legend, contaron a sus seguidores -en agosto pasado- que estaban esperando a su tercer hijo tras luchar años contra la infertilidad.

A finales de setiembre, la modelo fue internada tras un sangrado excesivo y, pese a las intervenciones médicas, no se pudo salvar al bebe, quien iba a ser llamado Jack.

La pareja tiene dos niños, Luna y miles, de 4 y 2 años, respectivamente. Ambos fueron concebidos mediante fertilización in vitro.

