Humberto Zurita dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram a Christian Bach, con motivo del primer año del fallecimiento de la actriz.

“Christian. Mi hermosa Christian, van a pasar los años o días que me queden por vivir y seguirás viva en mi corazón y en mi memoria. Siempre voy a agradecer haber estado a tu lado, haber sido tu cómplice y tu compañero . Hace un año te despediste de tus hijos y mi vida, y no he dejado de sentir tu presencia como cuando estábamos juntos. Siempre admire tu pasión por la vida, tu energía y entrega por cada cosa que emprendías”, escribió Zurita en la mencionada publicación.

Como se recuerda, Christian Bach, falleció a los 59 años de edad, el 26 de febrero de 2019. Sin embargo, la familia decidió no dar ningún tipo información hasta este viernes 1 de marzo mediante un comunicado.

Christian Bach nació en Buenos Aires, Argentina, el 9 de mayo de 1959. Estudió derecho, pero viajó a México y se convirtió en actriz.

La también productora de televisión, se hizo conocida por los diferentes papeles que interpretó en las telenovelas “Los ricos también lloran”, “Bodas de odio”, “Encadenados”, entre otras.

