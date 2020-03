A lo largo de su trayectoria, la desaparecida Christian Bach, cosechó todo tipo de amistades. Una de ellas fue la de Edith González, quien falleció el 13 de junio víctima de cáncer. Ambas compartieron roles en la pantalla chica en la novela "Los ricos también lloran". Sin embargo, un hecho ocurrido entre ellas en la década de los ochenta las distanciaría por muchos años.

►Actriz argentina Christian Bach falleció a los 59 años

En entrevista al programa "Historias engarzadas" de Mónica Garza, Edith le contó a la conductora que ella trató de unir a Bach y otro galán de telenovelas, antes de que la argentina conociera a Humberto Zurita, su marido.

"Yo fui su chaperna", dijo Edith, quien reveló que ella acompañó a Guillermo Capetillo y a su amiga a varias citas.

Sin embargo, ese romance no culminó en boda, como ahora se sabe. La actriz argentina conoció a Humberto Zurita después, se hicieron novios y se casaron.

Pero la boda de Zurita y Bach fue lo que separó a las amigas. A pesar de que Christian y Edith eran demasiado cercanas, la argentina olvidó invitar a su boda a González.

Años después, entre risas, González contó en el mismo programa de Mónica Garza que el olvido de su amiga provocó que no fuera a la boda.

"¿Por qué no fuiste a la boda?", le preguntó Garza, a lo que Edith contestó riendo: "Eso está censurado". "Se le olvidó a Christian mi nombre, por lo cual fue, le dejé de hablar años".

González relató que después de eso, veía a su amiga y se volteaba.

Sin embargo, la historia terminó bien, pues el olvido de Christian se reparó años después y las actrices continuaron como grandes amigas y con proyectos juntas.

Cuando se conoció la muerte de Bach, hace unos meses, su querida amiga le dedicó un mensaje a través de redes sociales.

"La conocí cuando recién llegó a México, nos vimos y supimos que éramos las hermanas que la vida no nos pudo dar. Cada viaje que hacía, abría su maleta para ver que regalo me había traído, lloramos la muerte de mi padre, reñíamos como hermanas, reímos y reímos tanto que incluso nos prohibieron trabajar juntas. Compartimos experiencias y secretos como madre e hija! Nuestro último trabajo fue curiosamente en la primera película que he producido "Deseo" en la que una vez mas demuestra su talento y gran inteligencia", dijo en aquella ocasión.

"Christian era especial, especialmente hermosa y amiga de sus amigos. Tienes siempre un lugar importante en mi corazón. Me enseñaste cosas prácticas de la vida, del medio artístico y en varias ocasiones luchamos juntas contra la adversidad. Mis oraciones con tu familia, te van a extrañar tanto, tanto, especialmente Humberto. Besos hasta el cielo", añadió.

La actriz argentina, protagonista de telenovelas como “La chacala”, “La impostora” y “Bodas de odio”, falleció el 26 de febrero a raíz de un paro respiratorio. Tenía 59 años. Unos meses después, se fue su amiga Edith Gonzázlez, a raíz de un agresivo cáncer de ovario.