Este sábado 20 de diciembre, el futbolista peruano Christian Cueva y su pareja, la cantante Pamela Franco, ofrecerán su primera entrevista conjunta en televisión, al programa “Esta Noche”, conducido por Ernesto Pimentel, en su personaje de la ‘Chola Chabuca’.

De acuerdo con un avance publicado en las redes sociales de América TV, el volante nacional se mostró vulnerable al ser consultado por el alejamiento de sus hijos tras la ruptura con su aún esposa, Pamela López.

Entre lágrimas, el deportista reconoció que el distanciamiento familiar es la consecuencia más difícil que enfrenta actualmente. “Lo más duro es no ver a mis hijos durante mucho tiempo. Yo asumo mis actos, yo no soy perfecto”, declaró.

Por otro lado, esta entrevista es la primera que darán como pareja en televisión. De ese modo, aprovecharán para responder a los cuestionamientos por el inicio de su amorío, mismo que López ha calificado como extramatrimonial.

En ese sentido, durante la charla con Pimentel, Cueva negó rotundamente las versiones que señalan que su vínculo con la cumbiambera comenzó de forma clandestina. “Se dijo una y otra cosa, todo eso es mentira”, enfatizó el futbolista mientras abrazaba a su novia.

La cantante, por su parte, se mostró visiblemente conmovida por las palabras de Cueva, aunque evitó entrar en confrontaciones directas con López.

Finalmente, la pareja aprovechará el espacio televisivo para promocionar su nueva música, donde incluso Cueva se autoproclama el “Marc Anthony de la cumbia”, ante la aprobación de Franco.

Tras dejar el Emelec, Cueva se une a Pamela Franco para el 'Cervecero Tour', con presentaciones de hasta S/ 70 000

Este lanzamiento se produce justo cuando López y su actual novio, Paul Michael, estrenaron juntos el tema “La clandestina”.

‘Esta Noche’ se emitirá este sábado a las 10:00 p. m. por América TV, compitiendo directamente por el horario estelar del fin de semana, con el que anunciaron cerrarán su temporada.