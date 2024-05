Una madre de familia denunció a Christian Domínguez de haberla estafado al venderle la franquicia de su chifa, ‘Tusan Wok’, emprendimiento que el cumbiambero inició durante la pandemia y que ahora ofrece su ‘marca’ como un negocio muy rentable.

Maritza Loza contó, a las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’, que el cantante le aseguró que con dicha franquicia iba a ganar aproximadamente S/30 mil de ganancia. Añadió que pagó 70 mil soles para armar todo el restaurante, pero el negocio no funcionó como se lo prometieron.

Entre lágrimas, la empresaria aprovechó en pedirle a Domínguez que le devuelva su dinero porque no la habría asesorado como debía, no cumplió con la publicidad y solo apareció en la inauguración. Agregó que después de tres meses tuvo que cerrar el local.

“Christian te pido por favor, devuélveme mi dinero, te pido que solo lo hagas por mis padres, quisiera devolverles el dinero a ellos, nada más. Si lo demás ya lo perdí, lo perdí, se justo Christian y devuélveme siquiera las cosas que tú me has vendido, por favor”, dijo Loza.

Por otro lado, Maritza dijo que la expareja de Karla Tarazona le prometió que gastaría aproximadamente S/100 mil soles en el restaurante, a lo que ella advirtió que solo tenía para invertir un monto menor.

“Christian, yo solo tengo S/70 mil soles. ¿Voy a poder abrir un local?, “Sí”, me dice, más nunca me dijeron que yo me iba a gastar algo de S/300 mil soles en este proyecto”, narró la mujer.

Christian Domínguez se defiende

Las cámaras del mencionado programa fueron en busca de la versión del cumbiambero, quien asegura que hubo un incumplimiento de contrato y que él inauguró el local pese a que faltaban pagos.

“Nosotros hemos cumplido en todo aspecto (...) me da mucha pena y como ya no se cumplió con el contrato ni tampoco se canceló, se aperturó sin haber sido cancelado, eso es un gran error porque nosotros no debimos inaugurar hasta que no se cancele hasta el último centavo por contrato”, aseguró Christian Domínguez.

“Queda de experiencia para que más adelante (...) A veces uno quiere ayudar a la gente con el corazón, pero en los negocios el corazón no está bien”, agregó.