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Paloma Salazar, mánager del también actor, sostuvo que la decisión respondió a deficiencias en la organización del show | Foto: Difusión
Paloma Salazar, mánager del también actor, sostuvo que la decisión respondió a deficiencias en la organización del show | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cantante y actor peruano Christian Meier fue denunciado por incumplir, presuntamente, con un concierto programado en Juliaca para el pasado 20 de marzo, evento por el cual habría recibido un adelanto de S/ 59 000.

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