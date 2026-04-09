El cantante y actor peruano Christian Meier fue denunciado por incumplir, presuntamente, con un concierto programado en Juliaca para el pasado 20 de marzo, evento por el cual habría recibido un adelanto de S/ 59 000.

Brenda Vicente, gerente de Ezeiza Producciones (empresa local que gestionaba el show), sostuvo que, con la salida del artista, se generó un perjuicio económico que ascendería a los S/ 159 000, donde estaban incluidos sus honorarios y gastos logísticos.

La empresaria, quien expuso el caso en "Magaly TV, La Firme", afirmó que Meier se retiró del hotel a las 4:35 p. m. del día 20 (fecha del concierto) y sin comunicación previa, provocando que los asistentes descargaran su indignación contra ella.

“Se va a interponer una demanda por daños y perjuicios porque hay una pérdida de 159 mil soles. El señor se retira del recinto sin comunicación alguna de la suspensión del evento”, manifestó la representante.

Y luego sugirió que el motivo de la cancelación podría estar relacionado con la baja asistencia, pues se habrían vendido aproximadamente 500 entradas de un aforo proyectado de 1000 personas.

Comunicado de Christian Meier

Sin embargo, Vicente enfatizó que todos los requerimientos técnicos y económicos estaban cubiertos y cuestionó la actitud del músico. “Quizás el señor Christian Meier no quiso salir a cantar con 500 personas, pese a que yo ya había cubierto todos los gastos”, añadió.

Por su parte, Paloma Salazar, mánager de Meier, indicó mediante un comunicado que decidieron cancelar el espectáculo porque habían deficiencias en la organización, mismas que impedían su concierto.

Respuesta de la manager de Christian Meier

Con esto, el equipo de Meier aseguró que no estaban dispuestos a operar bajo condiciones que comprometan la seguridad, calidad del show y experiencia del público

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