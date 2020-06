A Christian Meier la gente le pasa la voz en la calle, le saluda, le quiere. El actor peruano, que acaba de cumplir 50 años, era adolescente cuando perdió el anonimato al ingresar a la agrupación de moda de los años 80, Arena Hash. Era el tecladista y el más guapo, pero no por eso el más requerido por las fans. Pedro Suárez Vértiz gozaba de ese privilegio en aquel entonces. Sin embargo, algunos años después, tras incursionar en la actuación, la fama del hijo de Gladys Zender se incrementó hasta alcanzar niveles exorbitantes.

SU INGRESO A ARENA HASH

Arena Hash nació en 1985 con Pedro Suárez-Vértiz como voz y guitarra, su hermano Patricio Suárez-Vértiz en el bajo, Alex Kornhuber en la guitarra y Arturo Pomar Jr. en la batería. En 1988, cuando tenía 17 años, Meier ingresó en los teclados para contribuir con el primer disco de la banda de música alternativa.

En una publicación de “Somos”, Christian narró su ingreso a la recordada agrupación nacional, responsable de populares temas, como: “Cuando la cama me da vueltas” y “El rey del ah, ah, ah”. A continuación el texto:

El martes 27 de octubre de 1987, a las 6 pm. sonó el timbre de mi casa. Mi madre abrió la puerta y me dijo: “Te buscan un par de chicos raros”. Eran Arturo y Patricio que venían de la casa del frente, de ver un ensayo de la “Banda azul”. Miky Denegri -guitarrista de la BA- les había dicho que cruzando la calle vivía un chiquillo que tocaba los teclados. Y todo esto, porque el productor Manuel Garrido-Lecca les aconsejó que si querían grabar un disco, debían buscar un tecladista y pasar de ser un trío a cuarteto.

Y así entré a Arena Hash. Yo tenía 17 años y Patricio, hacía solo dos meses, aún tenía 16.

Hablamos por teléfono durante los siguientes tres meses y en febrero del 88 llegué a los estudios de don Jorge Ávalos para grabar. Ahí me recibe el gordo Arturo y me lleva por los pasillos hasta la sala de grabación donde me esperaban Manuel y Patricio. A mitad de camino me encuentro con un patita moreno y pelucón que estaba apoyado en la pared; vestía un jean gris y camisa amarilla de manga corta -completamente desabotonada- y tomaba una Inka Kola, la cual meneaba antes de cada sorbo -según él- “para quitarle el gas y poder cantar sin eructar”. Me recibió poniéndome una chapa, probablemente relacionada a la cara de ganso que yo tenía e inmediatamente reconocí su voz porque veníamos hablando por teléfono hacía ya varios meses, intercambiando ideas y gustos musicales. Ese era Pedro.

Lo primero que pensé fue: “Puta madre; este huevón tiene pinta de choro. ¿y es el que dará la cara en el grupo?”.

Entramos a la sala y conocí a Manuel; él me indicó qué debía hacer en cada canción mientras Pedro escogía los sonidos. Grabé por unos días y luego me volvieron a citar para grabar los coros.





Arena Hash ofreció su último concierto en el coliseo del Colegio San Agustín junto a Frágil, siendo teloneros de la banda Foreigner. Luego de ello, el grupo se disolvió para dar paso a futuros proyectos personales de cada uno de sus integrantes.

En una entrevista con radio Oasis, Meier también recordó su paso por Arena Hash. Puedes ver la entrevista en el siguiente video:

DEBUT TELEVISIVO ACTUANDO

Una vez disuelta Arena Hash, Meier fue tentado para debutar actuando en TV. Imizu Producciones le propuso formar de su próximo y arriesgado proyecto televisivo: “El ángel vengador: Calígula”. Su ingreso se daría en calidad de artista invitado.

Margarita Morales, productora ejecutiva de la exitosa serie de inicios de los años 90, recuerda que Meier, a diferencia de otros actores, no hizo cásting. La fama que ya ostentaba y la pinta que tenía fueron requisitos suficientes para que el papel sea suyo.

Christian Meier. (Foto: Andrés Valle/ GEC)

“Para elegir a los actores nos reuníamos y soltábamos nombres, luego se tomaba una decisión. No se hacían cásting masivos, así pasó con Christian, alguien dijo su nombre porque estaba en un grupo (Arena Hash). No tenía experiencia actuando, pero tampoco requería ser un artista experto porque su papel era chiquito, prácticamente era solo una escena”, comentó Morales.

La ejecutiva recuerda que la idea de actuar en TV entusiasmó a Christian, quien aceptó la propuesta de inmediato. “No necesitó pensarlo porque nos divertíamos grabando, era pasar un día en Punta Hermosa y luego salir en TV”, sostuvo.

En la serie de Lucho Llosa, “El ángel vengador: Calígula”, Meier encarnó a Claudio, un joven de buena posición económica que sostiene un fuerte enfrentamiento con Alejandro Samanéz Valverde, rol que recayó en Julián Legaspi.

Sobre esta escena, Legaspi contó que Lucho Llosa le dio algunas recomendaciones para hacerla más real. “Christian es un buen chico, una gran persona. En la serie grabamos juntos una escena de pelea. Lucho (Llosa) me pidió que lo levante y luego lo tire contra la pared. Me dijo: ‘Es un muchacho fuerte, va a aguantar’. Salió bacán y divertida”, dijo.

Actualmente, Christian Meier es el actor peruano de mayor exposición internacional. Tiene una vasta carrera actoral en cine y TV.

