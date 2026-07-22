Christian Meier convoca apoyo para afectados por el sismo en Chongos Bajo. (Foto: Captura de Instagram / Andina)
Christian Meier convoca apoyo para afectados por el sismo en Chongos Bajo. (Foto: Captura de Instagram / Andina)
Por Redacción EC

El actor y cantante Christian Meier hizo un llamado a la solidaridad para apoyar a las personas afectadas por el sismo de magnitud 5,1 ocurrido el último sábado 18 de julio en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, región Junín. A través de un video publicado en sus redes sociales, el artista anunció que difundirá información sobre centros de acopio y canales habilitados para recibir ayuda destinada a los damnificados.

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