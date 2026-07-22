El actor y cantante Christian Meier hizo un llamado a la solidaridad para apoyar a las personas afectadas por el sismo de magnitud 5,1 ocurrido el último sábado 18 de julio en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, región Junín. A través de un video publicado en sus redes sociales, el artista anunció que difundirá información sobre centros de acopio y canales habilitados para recibir ayuda destinada a los damnificados.
El actor y cantante Christian Meier hizo un llamado a la solidaridad para apoyar a las personas afectadas por el sismo de magnitud 5,1 ocurrido el último sábado 18 de julio en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, región Junín. A través de un video publicado en sus redes sociales, el artista anunció que difundirá información sobre centros de acopio y canales habilitados para recibir ayuda destinada a los damnificados.
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Al iniciar su mensaje, Meier recordó que semanas atrás también promovió una campaña de apoyo para los afectados por los terremotos registrados en Venezuela y señaló que ahora busca movilizar ayuda para las familias perjudicadas en el Perú.
“La vida es así y la tierra es impredecible”, expresó el intérprete de Carreteras mojadas.
El cantante también se refirió a las consecuencias del movimiento telúrico registrado en Junín e invitó a sus seguidores a sumarse a la campaña de ayuda.
“El sábado a las 9 de la noche hubo un sismo en el Perú, un sismo de 5,1 grados el cuál ha dejado varias muertes y muchos desaparecidos y damnificados. Hoy estoy aquí una vez más por las mismas razones, pero por la gente de mi país, para pedir su ayuda”, manifestó.
Meier indicó que utilizará sus historias de Instagram para compartir información sobre los puntos de acopio y las cuentas destinadas a recibir donaciones para las familias afectadas.
“Trataré de compartir todo lo que puedo para que podamos canalizar ayuda a través de ella. Informar sobre centros de acopio y lugares donde se puede depositar dinero para toda esta gente que ha quedado sin hogar. Más de 250 familias en la calle y gente que tenía muy poco y hoy no tiene nada”, sostuvo.
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Finalmente, el actor agradeció a quienes ya vienen colaborando con los damnificados e hizo un nuevo llamado a la solidaridad.
“Hoy pido por mi país. Entra a mis historias y tratemos de ayudar de la mejor manera que se pueda. Muchas gracias. Estamos juntos para ayudarnos”, concluyó.
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