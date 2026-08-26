Christian Meier sorprendió a los conductores de ‘Somos los que somos’ al revelar que tiene entre sus contactos los números telefónicos de reconocidas figuras internacionales, entre ellas Lionel Messi, Pedro Pascal, Eros Ramazzotti y Ricky Martin. La revelación ocurrió este martes 25 de agosto, durante el episodio número 100 del programa digital de Zaca TV.

La pregunta fue planteada por Giacomo Benavides, conductor del espacio e hijo del humorista Alfredo Benavides, quien quiso saber quién era la persona más famosa que Meier tenía registrada en su celular.

Antes de la respuesta del actor, Doménico Benavides anticipó que se sorprendería si el nombre era Lionel Messi. Meier confirmó que el futbolista argentino figuraba entre sus contactos, aunque precisó que conserva un número antiguo.

“Sí, pero es que lo que pasa es que tengo el teléfono anterior de Leo, pero lo cambió la semana pasada” , respondió el actor y cantante peruano.

La respuesta generó sorpresa entre los integrantes del programa. Giacomo Benavides reaccionó de inmediato y Gia Meier repitió el nombre del futbolista con incredulidad.

Meier explicó que el número que conserva en su agenda ya no estaría activo debido al reciente cambio de teléfono de Messi. “Seguramente, estoy esperando” que llegue la notificación del nuevo contacto, comentó entre risas.

Giacomo Benavides respondió entonces con una broma relacionada con el futbolista argentino y sus próximos compromisos deportivos.

Pedro Pascal y Eros Ramazzotti también figuran entre sus contactos

Lionel Messi no fue el único nombre que llamó la atención durante la conversación. Cuando Meier recordó a otras personas conocidas que tenía en su agenda, mencionó al cantante italiano Eros Ramazzotti.

En ese momento, Gia Meier recordó otro nombre: Pedro Pascal. “Ah, sí, Pedro…” , confirmó Christian Meier.

La respuesta volvió a generar sorpresa entre los integrantes del programa. “¡Pedro Pascal, lo dice muy tranqui!” , reaccionó Gia.

La actriz Andrea Noriega también fue mencionada durante el segmento, debido a que, según recordó Gia Meier, Pascal es uno de sus ‘crushes’. Al conocer que Christian Meier tenía su contacto, Noriega expresó su interés en poder conocer al actor chileno.

Durante la conversación también se mencionó a Ricky Martin entre las figuras internacionales que formarían parte de la agenda telefónica de Christian Meier.