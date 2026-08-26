Christian Meier sorprende en ‘Somos los que somos’ al hablar de sus contactos famosos. (Foto: Captura de YT / Zaca TV)
Christian Meier sorprende en ‘Somos los que somos’ al hablar de sus contactos famosos. (Foto: Captura de YT / Zaca TV)
Por Redacción EC

Christian Meier sorprendió a los conductores de ‘Somos los que somos’ al revelar que tiene entre sus contactos los números telefónicos de reconocidas figuras internacionales, entre ellas Lionel Messi, Pedro Pascal, Eros Ramazzotti y Ricky Martin. La revelación ocurrió este martes 25 de agosto, durante el episodio número 100 del programa digital de Zaca TV.

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