Radicado en Estados Unidos, el actor Christian Meier llevó a cabo una charla vía Instagram con su colega colombiano Julio Cóccaro; donde trataron asuntos relacionados a la profesión actoral, así como personales. El peruano confesó que no se arrepiente de sacrificar su vida sentimental con tal de pasar más tiempo con sus hijos Stefano, Taira y Gia.

Meier reveló que desde que se divorció de Marisol Aguirre en el 2007 no se volvió a enamorar. Esto pese a que mantuvo relaciones sentimentales con Génesis Rodríguez y Alondra García Miró.

“Desde entonces me he dedicado a estar con mis hijos, dedicarme a empujar para que mi familia crezca. Ver a crecer a mis hijas, que sean profesionales, antes de dedicarme yo a volver a tener una compañera que esté 24 por 7”, afirmó en una charla con su colega colombiano Julio Cóccaro.

Del mismo modo, contó que por decisión personal decidió dar un alto a su carrera por sus hijas, Taira y Gia, por no pasar mucho tiempo con ellas en su infancia cuando se dedicaba a viajar por Latinoamérica por trabajo.

El intérprete de “Carreteras mojadas” afirmó sentía que tenía una deuda con ellas. Por lo que decidió sacrificar parte de su vida con tal de estar más tiempo con ellas.

Cabe señalar que hace una semanas, Meier señaló que su hijo mayor es su mejor amigo. “A veces cuando estamos en la calle, lo abrazo, le doy la mano, le doy un beso, me pongo cariñoso. A veces, la gente que no me reconoce piensa que somos novios”, afirmó.

