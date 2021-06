Luego de anunciar su compromiso con Christian Nodal, la cantante Belinda protagonizó una sesión fotográfica para la revista Vogue, edición México, donde habló sobre su bienestar emocional y el empoderamiento femenino.

En conversación con la mencionada revista, la intérprete de “Sapito” explicó lo mucho que le sirvió conocerse a así misma para entregar lo mejor a su familia y a su entorno más cercano.

“Creo que cada uno tiene expectativas diferentes de lo que soy yo. Por supuesto que para mi familia espero poder ser la mejor versión de mí, el mejor ser humano posible, lo más empática con ellos y obviamente con la gente en general. Pero en cuanto a los medios o la gente que no me conoce, haga lo que haga yo como artista o como persona, siempre van a encontrar un ‘pero’, entonces mientras yo sepa que está bien y lo que está mal, me quedo tranquila y eso me da paz”, reveló la cantante.

A esto, la novia de Christian Nodal agregó que no hace las cosas pensando en el público, sino que hace lo que quiere, y si al final del día “al público le gusta por quien es”.

Belinda también hizo una reflexión sobre la vida en medio de la pandemia del COVID-19 y habló sobre la muerte de su abuela Juana Moreno.

“Aprendí a valorar las cosas sencillas de la vida, a valorar el estar respirando, el estar sano, el estar con mi familia, el tener a mis seres queridos a mi lado. En esta pandemia perdí a mi abuelita que ha sido la pérdida más grande que he tenido hasta ahora”, expresó.

Finalmente, Belinda se refirió al empoderamiento femenino. “Una mujer poderosa es aquella que siempre tiene una sonrisa para los demás, que tiene un buen consejo, que tiene buenas intenciones, que no tiene miedo de fracasar, porque el fracaso es muchas cosas y no es ni el dinero, ni que te pongas un outfit carísimo, ni que lleves una buena marca”, reflexionó.

