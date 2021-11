El cantante Christian Nodal sorprendió a sus seguidores de las redes sociales luego que compartiera un video donde aparece Belinda, en medio de la oscuridad, realizando un sensual baile para él.

En el video publicado en el Storie de Instagram de Nodal, la intérprete de “La niña de la escuela” aparece de espalda y en contra luz, mientras baila al ritmo de “I am too sexy” de Right said fred.

Además, Belinda se alzó la polera que llevaba puesta y dejó al descubierto −por unos segundos− su diminuta cintura. Tras ello, la también actriz se avergüenza y vuelve hacía su prometió, quien la estaba filmando.

“mmmm”, escribió Christian Nodal sobre el video que viene causando furor entre los seguidores de la pareja.

Belinda y Christian Nodal iniciaron una relación en secreto cuando ambos figuraron como coach de “La Voz México 2020″. Tiempo más tarde hicieron oficial su relación y, con el paso del tiempo se han convertido en la pareja más querida por muchos.

Hace unos 9 meses, la pareja se comprometió en matrimonio después que el intérprete de “Botella tras botella” le pidiera la mano en una romántica y lujosa cena.

