En medio de los rumores sobre sus problemas con una disquera, Christian Nodal brindó una entrevista en la reveló detalles de su primer encuentro con Belinda, cómo se enamoró y reveló que le gustaría casarse el siguiente año.

El compositor y cantante mexicano confesó que fue durante un programa de televisión donde comenzó a sentir “mariposas” por Belinda. Sin embargo, el cantante no especificó de qué reality se trató, se cree que fue durante “La Voz México”, espacio donde ambos trabajaron como coach.

“Pues estábamos juntos en un programa de televisión y a mí me da, siempre que la miraba me daba pánico escénico, sabes, como cuando me subí la primera vez a un escenario y quería esconderme detrás de todos y no podía ser yo en frente de ella y nunca me había pasado con una mujer, porque ella impone demasiado”, comentó el cantante entre risas en una reciente entrevista con “El Gordo y La Flaca”.

“Entonces hasta el final de show fuimos a ensayar a mi casa y dije yo: ‘Es ahora o nunca’ y le dije: ‘Tú no te vas a ir sin que te robe un beso’ ella dijo: ‘No, no’ y yo: ‘Sí, sí’, y de ahí ha sido súper bonito, súper romántico, le compuse una canción y se la cante esa misma noche”, aseveró el cantante.

Al ser cuestionado sobre desde cuándo le gustaba Belinda, Nodal reveló que sabía de ella por las telenovelas que protagonizó en su infancia.

“Si, cuando yo miraba las telenovelas, pues que tenía 5 años, me gustaba mucho las telenovelas que hizo, pero yo le perdí la huella mucho tiempo y yo decía: ‘Ah Belinda es una mujer muy bella’, pero no la tenía en el radar”, dijo.

Christian Nodal reveló que el primer beso que le robó fue el inicio de toda su historia de amor. “Yo me di cuenta desde el primer beso, yo dije ‘de aquí soy’ porque encontré a una persona que me complementa en muchos sentidos y nos entendemos en muchas cosas que sé que son difícil de encajar en varias cosas de la vida como buenas y malas”, añadió.

El cantante reveló que Belinda lo impulsa salir de su zona de confort. “Descubro muchas cosas de mí que no conocía. Me empuja a hacer cosas que no imaginaba”, acotó.

Además, mencionó que piensan en casarse y formar una familia: “Claro, ella quiere tres yo quiero cuatro. La boda espiritual así es para el próximo año y esperamos este año poder casarnos bien”, continuó el intérprete regional mexicano.

