Christian Nodal rompió su silencio y difundió un chat de WhatsApp donde su expareja Belinda le pide dinero para poder arreglarse los dientes. Esto luego que su exsuegra publicara en su último post de Instagram que en el mundo hay personas que “quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron”.

“El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, se lee en el post de Belinda Schüll.

A través de su cuenta de Twitter, el cantante respondió lo siguiente. “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”, se lee.

La publicación también estuvo acompañada de la captura de un chat de WhatsApp entre él y Belinda donde se lee cómo ella le pide dinero para arreglarse los dientes.

En la conversación -que sería del viernes 4 de febrero- se puede leer que Belinda le escribe: “Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para qué me los pueda arreglar?”.

Luego elimina un mensaje y continúa: “Me arrepiento profundamente de todo lo que sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así, ni con tu gente ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”

Responde a seguidores

Tras publicar la conversación entre él y Belinda, los comentarios a favor y en contra no se hicieron esperar por parte de sus seguidores. A lo que Nodal le respondió a uno que le recriminó que si la “parte económica lo incomodaba era mejor hablarlo con su expareja y no exponerlo de esa manera”.

“Así tanto prensa como fans seguirán hablando de ambos y esa paz que pides menos llegará”, se lee.

“Créeme llegará. Hay gente con capacidad de entender la situación y hay gente que idolatra y no ve más allá de la situación”, respondió el cantante.

Por su parte, otra usuaria le dijo por qué no habla directamente con Belinda para que pueda sanar.

“Si lo hice, le llamé varias veces. Le escribí y no cambió nada. No se trata de dinero se trata de qué siguen y siguen tratando de afectar. Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz. Solo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera que hacer”, puntualizó Nodal.

