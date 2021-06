Christian Nodal brindó una conferencia de prensa para hablar sobre su próximo tour, pero no pudo evitar las preguntas en torno a su relación con Belinda.

En este encuentro con los periodistas, el intérprete “Dime cómo quieres” fue consultado sobre la decisión de Lupillo Rivera de borrarse el tatuaje del rostro de Belinda que tenía en su brazo.

“¿Qué opinas del polémico tatuaje que transformó Lupillo Rivera de Beli?”, consultó la periodista.

“Pues no sé, cada quien hace lo que quiere con su ‘puerco’, con su cuerpo”, dijo el cantante mexicano despertando la risa de los presentes.

A pesar de que la situación se tornó graciosa, Christian Nodal deseó que esta acción sea la mejor para su colega. “A mí me hacen muy feliz los tatuajes, yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz y lo importante es que el señor esté feliz”, puntualizó.

Por otro lado, Nodal se animó a aclarar que su reciente tatuaje no tiene relación con Belinda, sino se trata de un recuerdo de su infancia. “Me tatué la iglesia de donde soy, de Pueblo Viejo”, dijo el cantante de 22 años y destacó que él realizarse tatuajes era algo que le gustaba mucho.

Días atrás, a través de sus redes sociales, Lupillo Rivera compartió un video en el que mostró cómo se tapó el tatuaje de Belinda, el cual se hizo bajo la promesa que jamás se lo quitaría. El artista explicó los motivos por los que decidió quitárselo.

“Estoy muy contento de haber tomado esta decisión. En primer lugar y lo más importante es darle lugar a mi prometida, Giselle Soto, por eso tomé esta decisión de hacerlo. Cada mujer se merece su lugar y hay que darlo”, explicó Lupillo al inicio de su video.

