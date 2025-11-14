El jueves 13 de noviembre, en la 26.° edición de los Latin Grammy 2025, Christian Nodal recibió el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por su disco '¿Quién + Como Yo?’, mientras se veía envuelto en una controversia con su esposa, la cantante Ángela Aguilar.

Y es que, al recibir el gramófono en una categoría donde su suegro, Pepe Aguilar, también estaba nominado, Nodal sumó su séptimo galardón, que fue muy bien recibido por la familia de su esposa, presente en la gala en Las Vegas.

El cantautor mexicano Christian Nodal acepta el premio al Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por '¿Quién + Como Yo?' en los Latin Grammy | Foto: AFP / VALERIE MACON

“Yo a mi yerno lo quiero muchísimo, la verdad es un tipazo... Es un ser muy cariñoso, muy lindo, muy respetuoso, y ojalá, ojalá que se lo gane. Yo ya tengo muchos… Me daría mucho gusto, te lo juro por mis padres que están en el cielo, y se queda en familia", dijo el patriarca de los Aguilar.

A su vez, Ángela, de 22 años, festejó el logro de Christian diciendo: “¡Ganó mi esposo!”, acercándose junto a su padre, para felicitarlo efusivamente.

¿Cuál fue la polémica de Christian Nodal con Ángela Aguilar?

Aunque celebraron el triunfo, la atención mediática se desvió hacia la alfombra roja, donde Christian y Ángel protagonizaron un controvertido instante que rápidamente se viralizó.

Resulta que, Ángela Aguilar fue captada intentando besar a Nodal en los labios, pero este habría mantenido la mirada fija hacia los fotógrafos, evitando el contacto. En respuesta, su esposa sonrió, mientras el artista la abrazaba y continuaban su recorrido.

Este gesto reavivó comparaciones en línea con un incidente similar que Nodal tuvo con su expareja, la cantante argentina Cazzu, durante los Latin Grammy 2023. “Se repite el ciclo, igual se comportaba con Cazzu”, fue uno de los comentarios en redes.

¿Christian Nodal dejó a su esposa Ángela Aguilar fuera de sus agradecimientos?

Otro punto de controversia fue el discurso de agradecimiento de Nodal al recibir su Grammy Latino. Ya que, a pesar de tener a su esposa y familia política en el auditorio, el cantante no mencionó directamente a Ángela, ni a su hija Inti, ni al clan Aguilar.

“Muchísimas gracias de todo corazón a mi familia y amigos, al equipo que me aguanta todos los tequilas y todos los cigarros. Gracias, significa mucho para mí. Es un orgullo, un honor. ¡Arriba Caborca, Sonora, y arriba la raza latina!”, fueron las palabras del artista.

Al respecto, Ángela Aguilar evitó pronunciarse.