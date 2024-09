El cantante mexicano Christian Nodal fue blanco de críticas por no publicar un mensaje en redes sociales por el cumpleaños de Inti, su hija con la argentina Cazzu. En respuesta, Nodal se manifestó con firmeza, indicando que seguirá manteniendo su vida privada al margen del escrutinio público.

“Ya andan con que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, por qué no felicito a mi hija en su cumpleaños por las redes sociales. Dicen: ‘Qué mal esto, qué mal lo otro’”, expresó molesto. “Veo cómo usan una imagen con mi hija para decir: ‘No quiere pagar manutención’. Se inventan cosas que yo no tengo estómago para leerlos” , añadió.

Nodal explicó que no comparte imágenes o mensajes relacionados con su hija para evitar que se generen comentarios negativos. El artista dejó claro que no está dispuesto a exponer a su hija a ese tipo de críticas y malinterpretaciones. “Si los demás lo hacen, está bien. Yo no. Yo no tengo estómago para eso” , sentenció.

“Cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares, verá que su papi siempre está ahí. Que vuela 24, 26 o 28 horas para poder compartir días con ella”, señaló. Christian dejó en claro que el amor hacia su hija no se mide por publicaciones en redes, sino por estar presente en los momentos importantes de su vida.

Nodal concluyó su mensaje afirmando que las redes sociales seguirán siendo un espacio de superficialidad y que, para él, el verdadero valor está en su relación privada con su hija. “Si se creen todo lo que pasa en redes es su problema, no es el mío”, enfatizó.

Nodal y Ángela Aguilar juntos en el desfile militar por Fiestas Patrias de México





A pesar de la controversia, Christian Nodal reapareció en público junto a Ángela Aguilar durante el desfile cívico militar del 16 de septiembre en Ciudad de México, como parte de las celebraciones patrias. La pareja fue captada disfrutando del evento en el Zócalo, donde Nodal respondió brevemente a las preguntas de la prensa con gestos y pocas palabras, mientras Aguilar prefirió evitar ser grabada.

La presencia de ambos no pasó desapercibida, y medios capturaron su participación en el evento. Nodal, relajado y sonriente, comentó de forma escueta: “Bien (estamos)”, cuando le preguntaron por su estado, añadiendo que era la primera vez que asistía de manera tan cercana a esta celebración. Por su parte, Ángela decidió no responder a las preguntas de los periodistas.