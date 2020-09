No ha pasado mucho desde que Christian Nodal y Belinda oficializaron su romance de forma pública; sin embargo, el cantante mexicano está seguro que la intérprete de “Amor a primera vista” es el amor de su vida y contó que este año le podría proponer matrimonio.

“Me voy a casar con ella. Creo que para el otro año ya. Para este año yo creo que hay anillo y para el otro ya nos casamos”, reveló Nodal en una entrevista en el programa “La saga” que se transmite por YouTube.

Asimismo, el artista negó sentirse arrepentido por el tatuaje de los ojos de su pareja que se hizo en el pecho.

“Amo los tatuajes con significado. Espero no equivocarme y si me equivoco no me arrepentiría porque conocí a un gran ser humano, y siento que es el amor de mi vida. No tengo miedo de hacer lo que quiero. Hago lo que amo, lo que quiero y me hace feliz. Yo siento bonito ver los tatuajes y que ella se haya hecho uno, se siente bonito”, expresó.

En otro momento de la conversación, Nodal explicó por qué no ha dado el paso de vivir con Belinda. “No hemos dado ese paso de vivir juntos. Sé que es difícil, que cada uno tiene su personalidad y gustos, pero cuando encajas con alguien no se hace pesado ni nada de eso”.

Finalmente, el también compositor recordó que si bien conoció a Belinda en unos premios --cuando ella lo sacó a bailar durante de una de sus presentaciones-- no fue sino hasta que trabajaron juntos como coaches en el programa de televisión La Voz México que empezaron su romance.

