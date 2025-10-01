El actor peruano Christian Thorsen, recordado por su papel de Raúl del Prado en ‘Al fondo hay sitio’, emocionó a sus seguidores con un video difundido en la cuenta de Instagram del Centro Médico Antroposófico, donde compartió detalles de su tratamiento contra el cáncer de próstata.

“Hoy cumplo los tres años que me dieron de vida” , expresó conmovido, aludiendo a la expectativa inicial de entre 12 y 36 meses de vida que le dieron los médicos en junio de 2022, cuando fue diagnosticado en un estado avanzado, con metástasis en huesos y pulmones.

Christian Thorsen habla de su tratamiento con muérdago contra el cáncer. (Foto: Redes sociales)

El actor, de 58 años, señaló que decidió no recurrir a la quimioterapia, aunque aclaró que respeta todas las opciones que los pacientes puedan elegir. En su caso, optó por un tratamiento con muérdago, cuyos resultados lo mantienen estable hasta ahora. “Me siento muy bien” , aseguró, aunque también advirtió que esta planta no debe ser confundida con supuestas versiones en pastillas o gotas que se comercializan fraudulentamente como cura para el cáncer.

“No existe el tratamiento del muérdago en pastillas o gotas para curar el cáncer. Eso es falso” , advirtió.

El mensaje generó gran respuesta en redes sociales, donde colegas y seguidores valoraron su fortaleza. Mónica Sánchez escribió: “Feliz por ti, mi querido Christian”. Su pareja, Alejandra Castillo, también le dedicó palabras emotivas: “Eres mi orgullo y mi amor. Te amo infinito”.

Pese a la incertidumbre sobre el tiempo de vida que le queda, Thorsen resaltó que mantiene una “buena calidad de vida” y agradeció el respaldo de quienes lo acompañan en su proceso.