El mundo de la cumbia peruana se encuentra conmocionado tras conocerse la delicada situación médica de Kike Farro, exintegrante del Grupo 5, quien fue sometido a una operación de emergencia en Madrid. El reconocido cantante, recordado por su voz elegante y su paso por emblemáticas agrupaciones como Los Caribeños de Guadalupe, atraviesa un momento complicado que ha despertado muestras de apoyo desde distintas partes del país.

Uno de los mensajes más emotivos llegó de Christian Yaipén, actual líder del Grupo 5, quien pidió oraciones por la salud del artista. “Una oración por mi tío” , escribió el músico en sus redes sociales junto a una fotografía de Farro en el hospital, acompañada de emojis de carita llorando y el tema “El cobarde”, una de las canciones más representativas del intérprete.

Aunque no existe parentesco entre ambos, el gesto de Christian conmovió a los seguidores de la cumbia, pues refleja el respeto y cariño que guarda hacia quien compartió escenario con su padre, el recordado Elmer Yaipén, durante una de las etapas más memorables del grupo monsefuano.

Kike Farro y su complicada situación de salud

El cantante, de 61 años, dio a conocer su estado médico desde la clínica de la Universidad de Navarra, en Pamplona. A través de sus redes sociales, publicó una imagen en la que se le ve recostado en una camilla, acompañada de un mensaje de agradecimiento: “Gracias a Dios, Cristo y Espíritu Santo, y a mi familia, amigos y seguidores por sus oraciones” , escribió, generando preocupación inmediata entre sus fanáticos.

Horas después, el artista —conocido como el “Caballero de la Cumbia”— reveló el motivo de su intervención quirúrgica. Fue operado por una estenosis severa degenerativa en las vértebras cervicales C3, C4 y C5, una condición que puede comprometer la médula espinal y causar dolor, debilidad o dificultades para caminar.

“Me tuve que operar por la estenosis severa degenerativa en las vértebras C3, C4 y C5 cervicales”, explicó Farro, quien no ocultó su fe ni su esperanza de recuperarse pronto.

El gesto de Christian Yaipén fue destacado como una muestra de unión dentro del género cumbia, recordando que más allá de los escenarios y los años, existe un respeto profundo entre generaciones de artistas.