La actriz estadounidense Christina Applegate reveló que los médicos le diagnosticaron erróneamente esclerosis múltiple y afirmó sentirse desconcertada al tener que “volver al punto de partida” tras años de incertidumbre sobre su estado de salud.

“La doctora entró en mi habitación y me dijo: ‘felicitaciones, no tienes esclerosis múltiple’...Puede que sea una gran noticia, pero, para mí, es como volver al punto de partida”, relató la intérprete de “Dead to Me” en su programa radiofónico “MeSsy”, publicado este martes.

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Applegate dijo sentirse frustrada por el dictamen erróneo, que le ha hecho perder oportunidades de trabajo y por el que ha llegado a tener depresión. “No te diagnostican mal y de repente te sientes mejor. No he mejorado... De hecho, en algunos aspectos he empeorado”, agregó.

Christina Applegate es una actriz estadounidense que empezó su carrera desde niña y se volvió conocida por su papel de Kelly Bundy en “Married... with Children” (Foto: Netflix)

Pese a que los médicos le han descartado esta enfermedad, aseguró que padece “todos los síntomas de una persona con esclerosis múltiple. Absolutamente todos”.

La actriz de 54 años compartió en agosto de 2021 la noticia de que había sido diagnosticada de esclerosis múltiple.

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El pasado septiembre, publicó un video en redes sociales mostrando su nueva imagen, tras haber pasado varios meses hospitalizada.

Christina Applegate recibió su estrella en el Paseo de la fama de Hollywood. (Foto: EFE).

Christina Applegate, quien saltó a la fama con su papel de ‘Kelly’ en la comedia televisiva “Married with Children” (1987-1997), ha hablado abiertamente del tema en su ‘pódcast’, confesando que había sido hospitalizada más de 30 veces desde que le diagnosticaron la enfermedad.