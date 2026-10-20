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Resumen

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La actriz estadounidense Christina Applegate reveló que los médicos le diagnosticaron erróneamente esclerosis múltiple. (Foto: Valerie Macon / AFP)
La actriz estadounidense Christina Applegate reveló que los médicos le diagnosticaron erróneamente esclerosis múltiple. (Foto: Valerie Macon / AFP)
Por Agencia EFE

La actriz estadounidense Christina Applegate reveló que los médicos le diagnosticaron erróneamente esclerosis múltiple y afirmó sentirse desconcertada al tener que “volver al punto de partida” tras años de incertidumbre sobre su estado de salud.

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