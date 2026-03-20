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El legendario actor y artista marcial Chuck Norris falleció ayer, jueves 19 de marzo de 2026, a los 86 años de edad. | Crédito: CBS
El legendario actor y artista marcial Chuck Norris falleció ayer, jueves 19 de marzo de 2026, a los 86 años de edad. | Crédito: CBS
Por Redacción EC

El fallecimiento de Carlos Ray Norris, conocido mundialmente como Chuck Norris, este jueves 19 de marzo a los 86 años en su residencia de Hawái, marca el fin de una era para el cine de acción.

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