El fallecimiento de Carlos Ray Norris, conocido mundialmente como Chuck Norris, este jueves 19 de marzo a los 86 años en su residencia de Hawái, marca el fin de una era para el cine de acción.

Y es que, más allá de su impacto cultural, el intérprete deja un sólido legado financiero que, según el sitio especializado Celebrity Net Worth, ascendería a aproximadamente 70 millones de dólares.

La riqueza de la estrella de "Walker, Texas Ranger" no se limitó a sus salarios en la pantalla grande, pues diversificó sus ingresos a través de una faceta empresarial que incluyó la fundación de CForce Bottling, una compañía de agua embotellada que aprovecha un acuífero natural ubicado en su rancho de Texas.

Asimismo, fue el creador del sistema de artes marciales Chun Kuk Do y autor de diversos libros de éxito comercial.

Chuck Norris, ícono de artes marciales y cine de acción, conocido por 'El furor del dragón', 'Delta Force' y 'Walker, Texas Ranger', ha fallecido a los 86 años. Nacido en 1940 en Oklahoma, se formó en Corea en la Fuerza Aérea, abrió academias, fue campeón mundial de karate y trabajó con Bruce Lee. Hospitalizado de urgencia en Kauai por emergencia médica, su familia confirmó la noticia sin detallar causas.

Por otro lado, durante las décadas de 1980 y 1990, Norris se consolidó como una figura imbatible en la taquilla con cintas como "Desaparecido en combate" y “fuerza Delta”.

Sin embargo, su imagen de “hombre duro” fue clave para contratos publicitarios de alto perfil con marcas globales como Fiat, Toyota, T-Mobile y su participación en el fenómeno de los videojuegos World of Warcraft.

El salto que tuvo a la televisión en 1993 con la serie "Walker, Texas Ranger", que alcanzó nueve temporadas y 200 episodios, garantizó su vigencia y una fuente constante de regalías que le permitió retirarse a una vida tranquila en la isla de Kauai, Hawái, lejos del circuito de Hollywood.

Chuck Norris: ¿Cómo fue su último adiós?

La familia del actor confirmó, este viernes, el deceso mediante un comunicado donde pidieron privacidad en este difícil momento, agregando también cómo fueron los días finales del actor.

“Con gran pesar, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris, ocurrido ayer por la mañana. Aunque preferimos mantener la privacidad de las circunstancias, queremos que sepan que estuvo rodeado de su familia y que falleció en paz”, escribieron.

Aunque en 2017 sufrió dos infartos que debilitaron su salud, hasta el momento no se ha revelado la causa oficial de su muerte. El actor fue un referente de las artes marciales en el cine tras su mítica pelea con Bruce Lee de 1972, en la película “El camino del dragón”.

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