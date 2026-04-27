Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Familia del actor Chuck Norris comparte emotivo mensaje a poco más de un mes de su partida. (Foto: Instagram)
Familia del actor Chuck Norris comparte emotivo mensaje a poco más de un mes de su partida. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Chuck Norris falleció el pasado 19 de marzo; sin embargo, su legado continúa latente en la memoria de sus seguidores, quienes a través de las redes sociales han hecho sentir su cariño. La familia del actor ha agradecido las muestras de cariño con una emotiva publicación en Instagram.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.