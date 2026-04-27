Chuck Norris falleció el pasado 19 de marzo; sin embargo, su legado continúa latente en la memoria de sus seguidores, quienes a través de las redes sociales han hecho sentir su cariño. La familia del actor ha agradecido las muestras de cariño con una emotiva publicación en Instagram.

Acompañado de una fotografía que muestra a Chuck Norris con guantes de box, la familia del actor compartió un emotivo mensaje de agradecimiento a sus fans “por todo el amor y apoyo que han mostrado durante este momento difícil”.

“De parte de la familia de Chuck Norris, nos gustaría darles las gracias por todo el amor y el apoyo que han mostrado durante este momento difícil. Realmente significa más para nosotros de lo que podemos expresar. Ver lo mucho que significaba para todos ustedes y las incontables vidas que impactó ha sido increíblemente significativo para nuestra familia”, explicó la familia.

“Seguiremos honrando su legado compartiendo su vida, valores y los momentos que definieron quién era. No solo como alguien al que el mundo admiraba, sino como el hombre que conocíamos y amamos. Él realmente apreció a cada uno de ustedes y nunca dio ese apoyo por sentado”, agregó.

Ante el sorpresivo post en la cuenta oficial de Instagram de Chuck Norris, los fans reaccionaron con más de 40 mil ‘likes’ en tan solo una hora. Además, la publicación cuenta con más de mil comentarios que celebran la memoria del actor.

El actor Chuck Norris murió a los 86 años. (Foto: Tamas Kovacs/ EFE)

Como se recuerda, Chuck Norris fue un reconocido actor, productor y experto en artes marciales que alcanzó fama mundial por sus papeles en películas de acción y, especialmente, por protagonizar la exitosa serie televisiva “Walker, Texas Ranger”.

Norris también destacó como campeón de karate antes de incursionar en el cine durante las décadas de 1970 y 1980, consolidándose como un ícono del género. El actor murió el pasado 19 de marzo, a los 86 años en Hawái.