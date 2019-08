'La Chule' insinúa el final de su relación con Luisito Comunica tras infidelidad

Cinthya Velásquez, conocida en el mundo digital como 'La Chule', generó especulaciones sobre el final de su romance con el youtuber Luisito Comunica, tras el escándalo de una supuesta infidelidad de este último.

Y es que luego que el programa "Exponiendo infieles" diera a conocer un supuesto chat en el que el mexicano acepta haber pasado la noche con otra mujer, la 'La Chule' compartió en sus redes sociales algunos post que han despertado los rumores sobre la ruptura.

En su cuenta de Instagram, la también 'influencer' realizó varias publicaciones en las que pone en duda la continuidad de su romance con Luisito Comunica. "Sirena busca sireno", escribió 'La Chule' en una de ellas.

Sin embargo, la publicación que ha avivado las especulaciones, es una en la que colocó un extenso texto en el hace una reflexión sobre hechos que sacudieron su vida durante el último mes y, aunque no precisa cuales fueron, sus seguidores presumen que se refiere a lo ocurrido con Luisito Comunica.

"A veces la vida no es como la queremos, pero qué agradecida estoy de que sea como debe ser. Gente hermosa que me llegó para amarme y para amar. No les puedo explicar toda la revolución de mi mente y cuerpo en este último mes, gracias por estar y compartir. Les amo un montón", escribió 'La Chule'.

Pero eso no fue todo, ya que además, a través de sus Stories de Instagram, Cinthya Velásquez compartió una imagen en la que aparece junto a un joven que no es Luisito Comunica y sus seguidores ya empezaron a especular que se trataría de su nuevo galán.

¿'La Chule' terminó su relación con Luisito Comunica tras escándalo de infidelidad? (Foto: @lenguasdegato) ¿'La Chule' terminó su relación con Luisito Comunica tras escándalo de infidelidad? (Foto: @lenguasdegato)

Hasta el momento, ni Cinthya Velásquez, 'La Chule', ni Luisito Comunica se han pronunciado sobre esta información. Sin embargo, sus fanáticos ya lamentan el posible fin del romance de una de la parejas más mediáticas de las redes sociales.