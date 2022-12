El cantante venezolano Chyno Miranda reveló que fue internado en contra de su voluntad en el centro de rehabilitación “Tía Panchita”, ubicado en su país natal. En el recinto, según confiesa, estuvo sedado durante un mes.

El intérprete de “Mi niña bonita” conversó con el youtuber Irrael Gómez y contó que ”fui llevado en contra de mi voluntad a la ‘tía Panchita’, a mí me sedaron el 22 de diciembre (de 2021) en mi casa. Llegué con una inyección que me sedó, dije ‘¿dónde estoy?´”. Miranda había regresado a su natal Venezuela días antes para contraer matrimonio con su novia Astrid Falcón; sin embargo, los planes cambiaron.

Tras ser internado, tuvo que pasar alrededor de un mes para poder ver a su madre. “Estuve por 11 meses (en el centro de rehabilitación) y me enseñó a reencontrarme conmigo mismo, a tener mucha paciencia, me enseñó lo bueno y lo malo de la vida, muchos momentos perturbadores, difíciles, de lejanía, de separarme de mis seres queridos”, añadió el artista.

Chyno Miranda también confirmó que intentó escapar del recinto en tres oportunidades; aunque no pudo lograrlo porque lo encontraron y sedaron inmediatamente. “Intenté escaparme, tres veces, me fui por la puerta principal y las tres veces me agarraron, cuando me agarraron me inyectaron”, puntualizó.

“Me siento un hombre nuevo, me siento más cerca de Dios, más cerca de la familia, más cerca de mi novia, de los seres queridos. (Fue) bastante difícil, de mucha reflexión, de mucha búsqueda, de mucho reencontrarme conmigo mismo. Yo sé que tuve muchos excesos en la vida, está bien, pero eso es parte de la vida, y yo creo que los hombres tenemos que vivir eso, aprender y echar para adelante”, recalcó Chyno Miranda.