Cindy Crawford atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su hijo Presley Gerber, quien falleció el pasado domingo 20 de septiembre a los 27 años. En medio de la conmoción, una publicación de la supermodelo en redes sociales cobró relevancia por el emotivo mensaje que le dedicó por su último cumpleaños.

El pasado 2 de julio, Presley cumplió 27 años y Crawford utilizó sus redes sociales para celebrarlo. La modelo publicó dos fotografías de su hijo, entre ellas una imagen de su infancia, y expresó el orgullo que sentía por la persona en la que se había convertido.

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“Siempre te veré como mi niño pequeño”, escribió Crawford en aquella publicación, acompañando sus palabras con una declaración de amor hacia su primogénito. Tras conocerse su fallecimiento, numerosos seguidores regresaron al post para dejar mensajes de condolencias y apoyo a la familia.

Cindy Crawford y el último mensaje que le dedicó a su hijo Presley Gerber, quien falleció a los 27 años. ( Foto: Instagram / @cindycrawford)

¿Quién fue Presley Gerber?

Presley era el hijo mayor de Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, y hermano de la modelo y actriz Kaia Gerber. Según registros de la oficina forense del condado de Los Ángeles, el joven falleció en un centro de rehabilitación. La familia pidió privacidad para atravesar este “momento tan difícil y doloroso”.

El joven siguió los pasos de su madre en la industria de la moda desde su adolescencia. Durante su carrera trabajó con importantes firmas internacionales como Calvin Klein y Dolce & Gabbana. En 2018 también apareció junto a Crawford en un comercial de Pepsi emitido durante el Super Bowl.

Durante los últimos años, Presley habló públicamente sobre las dificultades que había atravesado con su salud mental y las adicciones. Incluso impulsó contenidos destinados a promover conversaciones sobre bienestar emocional y utilizó sus propias experiencias para intentar acompañar a otras personas.

Presley, junto a sus padres, Cindy Crawford y Rande Gerber, y su hermana Kaia, en una de las imágenes de la familia Gerber. (Foto: Joel C Ryan/Invision/AP) / Joel C Ryan

Por el momento, Cindy Crawford, Rande Gerber y Kaia Gerber han optado por el silencio. Según el representante de la familia, ellos han solicitado respeto y privacidad para afrontar este momento tan “difícil y doloroso”.