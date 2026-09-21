Cindy Crawford y el último mensaje que le dedicó a su hijo Presley Gerber, quien falleció a los 27 años. ( Foto: AFP)
Cindy Crawford y el último mensaje que le dedicó a su hijo Presley Gerber, quien falleció a los 27 años. ( Foto: AFP)
Por Redacción EC

Cindy Crawford atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su hijo Presley Gerber, quien falleció el pasado domingo 20 de septiembre a los 27 años. En medio de la conmoción, una publicación de la supermodelo en redes sociales cobró relevancia por el emotivo mensaje que le dedicó por su último cumpleaños.

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