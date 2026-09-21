Cindy Crawford acompañó durante años a su hijo Presley Gerber en su intento por superar sus problemas de adicción y preservar su salud mental. (Foto: Robyn BECK / AFP)
Cindy Crawford acompañó durante años a su hijo Presley Gerber en su intento por superar sus problemas de adicción y preservar su salud mental. (Foto: Robyn BECK / AFP)
Por Redacción EC

El fallecimiento de Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, ha puesto el foco en una batalla personal que durante años estuvo marcada por las adicciones y los problemas de salud mental. El modelo, de 27 años, falleció en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, según confirmó Allie Jenkins, representante de la familia.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.