El fallecimiento de Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, ha puesto el foco en una batalla personal que durante años estuvo marcada por las adicciones y los problemas de salud mental. El modelo, de 27 años, falleció en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, según confirmó Allie Jenkins, representante de la familia.

En los últimos años, Gerber habló abiertamente sobre sus problemas de salud mental y el consumo de drogas, los mismos que empezaron hace una década, cuando comenzó a experimentar episodios de ansiedad que posteriormente estuvieron acompañados de sustancias nocivas.

Cindy Crawford permaneció cerca de su hijo durante este proceso y decidió hablar públicamente de su situación en diferentes momentos. La modelo llegó a referirse a Presley como un “guerrero”, una muestra del respaldo que tanto ella como Rande Gerber y su hermana, Kaia Gerber, trataron de transmitirle durante sus etapas más complicadas.

Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, había hablado abiertamente de sus problemas de salud mental y del consumo de drogas, según medios locales. (Foto: Frazer Harrison / AFP)

El pasado mes de marzo, Presley Gerber realizó una publicación donde reveló que se había sometido en México a un tratamiento con ibogaína para afrontar sus problemas de adicción. El joven compartió una imagen previa y reconoció el miedo que le provocaba la experiencia. “Antes de la dosis de ibogaína, un momento de tranquilidad antes de que todo cambiara. Estaba absolutamente aterrorizado”, escribió.

En respuesta a la publicación de Presley, donde también describía que esperaba que fuera la última vez que tuviera que enfrentarse a una situación semejante, Cindy Crawford escribió: “¡Atravesaste el fuego para encontrarte a ti mismo! ¡Estoy muy orgullosa!”.

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La situación también tuvo un impacto profundo en el resto de la familia. Kaia Gerber habló recientemente sobre ello en una entrevista con Vogue: “Cuando algo así sucede en una familia, de alguna manera nos pone a todos al mismo nivel”, dijo.

Por otro lado, dos meses antes de su muerte, Cindy Crawford había dedicado a su hijo un mensaje por su cumpleaños. “Estoy tan orgullosa del hombre en el que te has convertido, pero siempre te veré como mi pequeño niño. Te amo”, escribió entonces la modelo en sus redes sociales.

Nacido en California en 1999, Gerber era uno de los dos hijos que Crawford tuvo con el empresario Rande Gerber y, al igual que su hermana, Kaia Gerber, se inició en el mundo del modelaje a una edad temprana ya que debutó en la pasarela para la firma italiana Moschino con tan solo 16 años.