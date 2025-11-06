En respuesta a la intervención policial en Arequipa por el presunto uso indebido de personal militar para el desmontaje de la carpa del circo ‘La Tarumba’, los organizadores emitieron un comunicado el 5 de noviembre, asegurando que los agentes fueron contratados, pero en su día de permiso.

“Durante nuestra vida institucional hemos siempre actuado siguiendo el mejor interés de nuestro público y del país... También hemos contado con el apoyo de diversas instituciones públicas y privadas para el desarrollo de proyectos de arte”, empezó diciendo la organización de 41 años.

El Ministerio Público y la Policía intervinieron el circo de La Tarumba en Arequipa

Luego, aclararon que la contratación del personal militar fue realizada por Mandarina Producciones, una empresa local que convocó a los soldados para trabajar en su día libre, abonándoles el sueldo, supuestamente, a sus cuentas personales, bajo un contrato que incluía “los seguros de ley”.

“Aclaramos que la empresa productora con la que trabajamos en esta ciudad, Mandarina Producciones, solicitó el servicio de desmontaje al personal del Servicio Militar Voluntario Ejército del Perú que se encontrara de permiso, como una manera de generarles un ingreso económico adicional”, se lee en el comunicado.

Y es que, el pasado martes, un operativo conjunto de la Policía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios intervino el circo tras detectar que alrededor de 25 soldados fueron trasladados para desarmar la estructura del circo, usando camisetas con el logo de la organización.

El chico reality fue impactado fuertemente en la rodilla durante un reto del programa.

Por ello, mediante su comunicación, La Tarumba sostuvo que el acuerdo de pago se realizó directamente a la cuenta individual de cada militar y que, además, se les contrataron los seguros de ley correspondientes.

“Somos plenamente respetuosos de las instituciones y expresamos nuestra total disposición a colaborar con las investigaciones anunciadas por el Ejército del Perú y las instancias correspondientes a fin de esclarecer lo sucedido”, finalizaron.

Soldados intervenidos

Tras el operativo, el coronel EP Marco Antonio Quispe Astete y el técnico Justo Palomino Quispe fueron trasladados a la sede de la Policía Anticorrupción, mientras se vienen realizando las investigaciones.

Por su parte, la Tercera División del Ejército ha confirmado la presencia de tropa en actividades ajenas a sus funciones, anunciando una investigación interna por parte de la Inspectoría para determinar responsabilidades.

“El Ejército del Perú garantiza que el empleo del personal de tropa se realice conforme a las normas y disposiciones legales vigentes, asegurando siempre el respeto de sus derechos”, informaron.

VIDEO RECOMENDADO: