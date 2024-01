Dilbert Aguilar, cantante de cumbia, ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de EsSalud de Angamos por presentar problemas respiratorios. Ante esta situación, su expareja, Claudia Portocarrero, se pronunció ante la prensa y dio detalles sobre la salud del artista.

La popular ‘Nañita’ reveló que llamó a la actual conviviente de Dilbert, pero no obtuvo respuesta y optó por visitar al cumbiambero al hospital. Sin embargo, no obtuvo respuesta alguna.

“Sé que está en UCI, que está con una fibrosis y que está internado desde el día 19 (de enero). Fui a buscarlo al hospital y para conocer más información, pero no pude por el cambio de horario del personal”, señaló al programa ‘Todo se filtra’.

La exbailarina se mostró preocupada por el cantante, a quien considera una persona importante en su vida porque tuvieron una relación de más de 12 años.

“No me siento nada bien y no puedo hablar por respeto a su familia y porque no sé nada. No estoy en condiciones de hablar porque no estoy bien, para mí Dilbert es mi hermano, he compartido mi vida durante muchos años y no es algo para tomar a la ligera”, dijo.