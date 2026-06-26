Brad Pitt y Edward Norton reviven “El club de la pelea” en el Mundial 2026. (Foto: Captura de video / "DSPORTS"
Brad Pitt y Edward Norton reviven “El club de la pelea” en el Mundial 2026. (Foto: Captura de video / "DSPORTS"
Por Redacción EC

Brad Pitt y Edward Norton protagonizaron uno de los momentos más comentados en la Copa del Mundo 2026. Ambos actores y protagonistas de “El club de la pelea” fueron captados compartiendo un palco en el partido entre Estados Unidos y Turquía, disputado en el SoFi Stadium de California.

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