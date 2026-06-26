Brad Pitt y Edward Norton protagonizaron uno de los momentos más comentados en la Copa del Mundo 2026. Ambos actores y protagonistas de “El club de la pelea” fueron captados compartiendo un palco en el partido entre Estados Unidos y Turquía, disputado en el SoFi Stadium de California.

Las cámaras oficiales del Mundial 2026 enfocaron a las dos estrellas de Hollywood mientras seguían atentamente el partido entre Estados Unidos y Turquía. La imagen despertó de inmediato las referencias a “El club de la pelea”, película dirigida por David Fincher, donde ambos fueron protagonistas en 1999 y que con el paso de los años se convirtió en un clásico del cine.

Asimismo, la cámaras evidenciaron la celebración de ambos actores por los goles de Estados Unidos, abrazándose y gritando con la misma intensidad que cualquier aficionado, dejando claro que la pasión por el fútbol también es parte de ellos.

Tras este episodio captado en el SoFi Stadium, las redes sociales se llenaron de miles de reacciones con comentarios inspirados en la famosa “primera regla” de la película, adaptándola al contexto del Mundial. La inesperada aparición de los actores fue considerada por muchos como uno de los momentos más memorables del fútbol fuera de la competencia deportiva.

El encuentro de ambos actores fuera de un set de televisión despertó la nostalgia de los fanáticos y reavivó el interés por “El club de la pelea”, película que continúa vigente hasta la actualidad después de casi tres décadas de su estreno.

De esta manera la presencia de celebridades en los estadios ha sido una constante durante la Copa del Mundo 2026, especialmente en los encuentros disputados en Estados Unidos.

¡Como en El Club de la Pelea! Brad Pitt y Edward Norton enloquecen juntos con los goles de Estados Unidos en el Mundial. (Foto: ESPN)

En lo deportivo, Turquía derrotó por 3-2 a Estados Unidos en un intenso encuentro correspondiente a la fase de grupos. A pesar de la derrota, el conjunto estadounidense ya tenía asegurada su clasificación a la siguiente ronda.