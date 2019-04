Coachella 2019: Will Smith subió al escenario para cantar con su hijo Jaden

Jaden Smith, el hijo veinteañero de los actores Will Smith y Jada Pinkett- Smith, fue uno de los artistas invitados a la segunda semana de conciertos en Coachella 2019. Y el muchacho no llegó solo al megaevento musical.

Su padre subió al escenario para cantar con él "Icon", uno de los más recientes lanzamientos de Jaden Smith.

►Will Smith comparte fotografías de su visita a México | FOTOS



"Esta es mi primera vez en el escenario de Coachella, no hay manera de que me vaya así. ¡Vamos una vez más", exclamó Will Smith durante su performance.

Tanto Jaden como Will Smith compartieron el video filmado por el joven artista en sus redes sociales.

Cabe recordar que Willow Smith, la hija de Will Smith, también se presentó con Jaden en Coachella la semana pasada, mientras que Jada Pinkett Smith se ha limitado a observar el entusiasmo de los asistentes ante los shows de su hijo.