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La fiscal del caso, Piedad Mendoza, solicitó la detención de Blessd, nombre artístico de Stiven Mesa Londoño | (Foto: Warner Music)
La fiscal del caso, Piedad Mendoza, solicitó la detención de Blessd, nombre artístico de Stiven Mesa Londoño | (Foto: Warner Music)
Por Agencia EFE

La Fiscalía colombiana pidió este viernes prisión preventiva para el cantante de reguetón Blessd y su mánager, Dímelo Jara, investigados por el presunto secuestro de un imitador del artista en 2022.

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