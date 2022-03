Para sorpresa de muchos, Karol G anunció su concierto en Chile gracias a su gira ‘Bichota Tour’ y generó una serie de repercusiones en redes sociales. La cantante de nacionalidad colombiana cantará sus más grandes hits que la están llevando a lo más alto de la cima este 2022.

A su vez, miles de fanáticos se encontraban expectantes a que llegase este momento que marcará un hito en el género urbano. Dicha noticia lo confirmaría la productora Bizarro, ente encargado de hacer posible este evento internacional.

En ese sentido, te mostramos todos los detalles de su concierto; cuándo llega y qué día saldrá a la venta las entradas para asistir al recital.

CUÁNDO ES EL CONCIERTO DE KAROL G EN CHILE 2022

Karol G se presentará en Chile este 26 de mayo en el Movistar Arena para el deleite de su público.

QUÉ FECHA SALEN LAS ENTRADAS DE KAROL G EN CHILE

Las entradas para el concierto de Karol G en Chile salieron el 4 de marzo a través de la plataforma de Puntoticket. Recuerda que las personas que tienen Club Movistar podrán tener un descuento del 20%.

KAROL ACTUARÁ EN NETFLIX

Karol G comunicó a través de sus redes sociales que pertenecerá a Griselda, historia original de Netflix; basado en la narcotraficante Griselda Blanco, conocida como ‘la viuda negra’ o ‘la madrina de la cocaína’.

“Es como otro universo que no había experimentado. Estoy en mis clases de actuación, de expresión corporal y me han enriquecido no solo para la serie, sino para lo que hago constantemente. Es un mundo donde todo alimenta todo”, contó la artista colombiana a la Revista Vogue México.

Además, la cantante explicó cómo ha hecho para alternar con las sesiones de grabación y su carrera artística: “Cuando no eres actriz, tu meta es hacer las cosas bien para que sean creíbles, con la actuación realmente te metes dentro de un personaje. Me levanto a las 5 a. m. y trabajo en mi música en la noche”, relató.