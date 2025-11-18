Conciertos de Shakira inyectaron 55,5 millones de dólares a la economía de Quito

Los tres conciertos que ofreció la cantante colombiana Shakira, en Quito, la capital de Ecuador, inyectaron 55,5 millones de dólares a la economía de la ciudad, superando las expectativas, informó este martes el Municipio de la urbe.

La barranquillera ofreció conciertos los pasados 8, 9 y 11 de noviembre, en Quito, una ciudad que esperaba entre 40 y 50 millones de beneficio económico, recordó en un comunicado.

Sin embargo, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, informó de que la cifra final fue superior y “un movimiento económico absolutamente positivo para la capital y el país”.

La afluencia masiva de asistentes, el movimiento turístico y el consumo en sectores como transporte, gastronomía, alojamiento colocaron a Quito en uno de los momentos de mayor dinamismo económico de los últimos años.

El alcalde saludó la visión del sector privado, de los organizadores del concierto y destacó el despliegue municipal que permitió que los eventos se desarrollen sin incidentes.

La cantante colombiana Shakira marcó, además, un récord en el área de los espectáculos en Ecuador al haber reunido a más de 105.000 aficionados en los tres conciertos, según los organizadores.

Miles de fanáticos llenaron las calles de Quito para despedir a la artista colombiana tras su última presentación en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Los conciertos de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’, duraron unas dos horas cada uno, y el evento se convirtió en el “más grande en la historia del país”, señalaron.

La reciente gira de la reconocida por Billboard como la artista femenina de pop latino más importante de todos los tiempos y galardonada con el premio Global Touring Icon, Shakira, ya supera los dos millones de asistentes en diversos países.

La cantante colombiana Shakira se presenta durante un concierto de su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour' este sábado, en el Estadio Olímpico Atahualpa en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome / JOSÉ JÁCOME